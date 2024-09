Nicolás Maduro carga contra Gabriel Boric: “Tú tienes a un gigante como Salvador Allende y tienes a esto que llaman Boric”

El líder del régimen venezolano afirmó, además, que "el primer decepcionado con Boric, desde el primer día que asumió la presidencia, es el pueblo chileno que no lo quiere".

Una vez más, Nicolás Maduro, líder del régimen de Venezuela, arremetió contra el Presidente Gabriel Boric.

En esta oportunidad, el líder chavista, cuya reelección ha sido desconocida por diversos países, incluido Chile, menospreció la figura del Mandatario nacional.

“Tú tienes a un gigante como Salvador Allende, que será inolvidable y tienes a esto que llaman Boric”, afirmó.

Esto por la reunión de la ministra de Defensa, Maya Fernández -nieta del fallecido Salvador Allende- con una integrante del alto mando militar de Estados Unidos.

“Veremos como evoluciona la historia, pero el primer decepcionado con Boric, desde el primer día que asumió la presidencia, es el pueblo chileno que no lo quiere. Que no lo quiere hoy y no lo querrá para nunca”