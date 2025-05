“Yo creo que…”: La contundente respuesta de Chomali ante vaticanista que lo situó como “favorito” de Francisco para ser Papa

Este miércoles en Roma comenzará el cónclave que reunirá a 135 purpurados para elegir al nuevo Papa de la Iglesia Católica.

¿Chile podría tener Papa? Al menos eso fue lo que comenzó a rondar en círculos del Vaticano tras los dichos de un periodista experto en temas eclesiásticos.

“Recientemente, a mí me han llegado a decir en Roma que Chomali era el candidato de Francisco”, afirmó a BBC Mundo José Ramón Navarro Pareja, responsable de la sección de Religión del diario ABC.

Sus declaraciones no pasaron desapercibidas ante el hecho de que el cardenal chileno fuese el “ungido” por Francisco para reemplazarlo en el trono de San Pedro.

Es así como en diálogo con Canal 24 horas, Chomali se refirió a sus posibilidades de ser electo Sumo Pontífice de la Iglesia Católica.

“Yo creo que esa fue una humorada de una persona que no conozco, que ha generado mucha simpatía, por supuesto, en mi familia y en mis amigos, pero es muy imposible que acontezca algo así, muy imposible”, respondió.

El cardenal de Santiago agregó que “no, no me he puesto delante de Dios, no me siento capacitado tampoco para eso. Yo soy malo para ciencia ficción. Yo soy una persona práctica, pragmática y evidentemente que eso no va a pasar”.

