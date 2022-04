(CNN) – Una mujer japonesa que fue certificada como la persona más anciana del mundo murió a los 119 años, según un comunicado publicado este lunes por el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar de Japón.

Kane Tanaka, que nació el 2 de enero de 1903, murió el 19 de abril, según el ministerio.

Lee también: “Frexit”: Cómo las elecciones francesas podrían impactar más en los mercados que el Brexit o Trump

Desde Guinness World Records lamentaron el fallecimiento de Tanaka. La institución dijo que la noticia de su muerte había sido confirmada por el Consultor Senior de Gerontología Robert Young, quien también ayudó a confirmar su récord como la persona viva más vieja y la persona femenina más vieja en 2019.

We're sad to report that Kane Tanaka has passed away at the age of 119.

Kane was the oldest living person in the world.

— Guinness World Records (@GWR) April 25, 2022