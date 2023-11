(CNN) – Miles de palestinos huyeron este miércoles del norte de Gaza, recorriendo kilómetros a pie a través del golpeado enclave, en lo que representa un creciente éxodo por la intensificación de la campaña militar por tierra y aire de Israel.



Ríos de mujeres, hombres, niños, ancianos y discapacitados se abrieron paso por la calle Salah Eddin, una de las dos carreteras norte-sur de Gaza, a lo largo de un corredor de evacuación anunciado por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).

Una adolescente comparó el movimiento de masas con la “Nakba” o catástrofe, término árabe que designa la expulsión de los palestinos de sus ciudades durante la fundación de Israel.

Fue el quinto día consecutivo en que las FDI abrieron una ventana de evacuación, y el número de personas que huyen hacia el sur ha aumentado cada día.

Según la ONU, 2.000 personas huyeron hacia el sur entre el domingo y las 15:00 (hora local) de este martes. El gobierno de Israel afirmó que 50.000 habitantes de Gaza viajaron este miércoles a través del corredor de evacuación.

Esta cifra no pudo verificarse de forma independiente, pero un periodista de CNN que se encontraba en el lugar de los hechos afirmó que el número de personas que marchaban era mayor que el del martes.

Israel ha intensificado su ofensiva en Gaza tras los ataques del 7 de octubre, que causaron 1.400 muertos en Israel.

El ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, afirmó este martes que las tropas de las FDI se encontraban en “el corazón de la ciudad de Gaza” y tenían como objetivo la infraestructura de Hamás y los comandantes del grupo extremista. No está claro el lugar exacto en el que Israel está combatiendo.

“Gaza es el mayor bastión terrorista que ha construido la humanidad. Toda la ciudad es una gran base terrorista. Bajo tierra, tienen kilómetros de túneles que conectan con hospitales y escuelas”, dijo Gallant. “Seguimos desmantelando esta capacidad”.

Las FDI llevan semanas bombardeando Gaza y afirman haber alcanzado 14.000 objetivos terroristas en este territorio densamente poblado.

Un hombre que no facilitó su nombre dijo a un periodista de CNN en el sur de Gaza que él y sus vecinos habían vivido “días horribles”. Afirmó que habían abandonado su casa en el norte de Gaza y que se habían trasladado varias veces, pero que les resultaba imposible escapar de los ataques aéreos.

“Esta guerra no ha dejado nada a salvo: ni iglesias, ni mezquitas, ni nada. Hoy lanzaron el volante que nos ordenaba marcharnos a la supuesta zona segura. Ahora estamos más allá de esta zona de Wadi Gaza y seguimos oyendo bombardeos. No hay ningún lugar seguro en Gaza“.

“Somos siete familias. Todas nuestras casas han desaparecido. No queda nada. No pudimos llevarnos nada: ni ropa, ni agua, nada. El camino hasta aquí fue muy difícil. Si se cae algo, no te dejan recogerlo. No se puede reducir la velocidad. Hay cadáveres por todas partes“.