(CNN) – Los actores Mila Kunis y Ashton Kutcher han recaudado más de US$ 30 millones para los refugiados ucranianos que huyen del país en medio de la actual invasión rusa.

La pareja, que saltó a la fama por primera vez en la serie de comedia That ’70s Show, prometió anteriormente igualar todas las donaciones a la recaudación de fondos hasta US$ 3 millones.

En un video compartido en el Instagram de Ashton Kutcher, la pareja agradeció a los seguidores por sus donaciones. “Más de 65 mil de ustedes donaron”, dijo Kunis. “Estamos abrumados de gratitud por el apoyo“.

Señaló que, si bien las donaciones no resolverán la crisis, “nuestro esfuerzo colectivo proporcionará un aterrizaje más suave para tantas personas a medida que avanzan hacia su futuro de incertidumbre“.

“Vamos a hacer todo lo posible para garantizar que la efusión de amor que provino de todos ustedes como parte de esta campaña tenga el máximo impacto entre los necesitados”, agregó Kutcher. “A medida que sigan llegando fondos, trataremos cada dólar como si fuera donado de nuestro bolsillo“.

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) dice que desde que comenzó la invasión rusa de Ucrania afines de febrero, más de 3 millones de refugiados han huido del país, incluidos al menos 1,5 millones de niños. Muchos de los menores han encontrado refugio en países vecinos, incluidos Rumania, Moldova y Polonia.

Por su parte, 6,48 millones de personas han sido desplazadas internamente, obligadas a abandonar sus hogares para buscar seguridad en otras partes del país.

Hasta la madrugada del domingo, se habían donado más de US$ 34 millones a través de 69.300 donaciones individuales, según la página de GoFundMe.

La propia Mila Kunis es una “ucraniana orgullosa“. En la página de GoFundMe de la pareja, explicó que nació en Chernivtsi, una ciudad en el suroeste de Ucrania, en 1983 y su familia viajó a Estados Unidos ocho años después.

“Los ucranianos son personas orgullosas y valientes que merecen nuestra ayuda en su momento de necesidad“, escribió. “Este ataque injusto contra Ucrania y la humanidad en general es devastador y el pueblo ucraniano necesita nuestro apoyo”.

Las donaciones a GoFundMe se destinarán a dos organizaciones: la empresa de transporte de carga Flexport, que organiza envíos de suministros de socorro a sitios de refugiados en Polonia, Rumania, Hungría, Eslovaquia y Moldova, y Airbnb, que proporciona alojamiento gratuito a corto plazo a refugiados de Ucrania.

Mila Kunis y Ashton Kutcher se unen a otras estrellas como Blake Lively y Ryan Reynolds, quienes también se comprometieron a igualar las donaciones para los refugiados ucranianos, y Gigi Hadid, quien donó sus ganancias del mes de la moda para ayudar en Ucrania.

.@aplusk & Mila Kunis were among the first to respond to our grief. They have already raised $35 million & are sending it to @flexport & @Airbnb to help 🇺🇦 refugees. Grateful for their support. Impressed by their determination. They inspire the world. #StandWithUkraine pic.twitter.com/paa0TjJseu

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 20, 2022