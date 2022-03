(CNN) – La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, confirmó que “no hay planes” para que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, viaje a Ucrania esta semana mientras se dirige a Europa para las cumbres de emergencia.

“El viaje se centrará en continuar reuniendo al mundo en apoyo del pueblo ucraniano y en contra de la invasión de Ucrania por parte del presidente Putin, pero no hay planes de viajar a Ucrania”, dijo en un tuit.

We will have additional details of @potus trip to Europe to announce later today. The trip will be focused on continuing to rally the world in support of the Ukrainian people and against President Putin’s invasion of Ukraine,

but there are no plans to travel into Ukraine.

— Jen Psaki (@PressSec) March 20, 2022