(CNN) – “Putin no debe ganar esta guerra”, dijo la primera ministra de Estonia, Kaja Kallas, a Jake Tapper de CNN este domingo, añadiendo que era “desgarrador” ver lo que Rusia está haciendo en Ucrania.

“Estamos intentando hacer todo lo que podemos para apoyar y ayudar a Ucrania a luchar en esta guerra. Putin no debe ganar esta guerra”, aseguró Kallas en el programa “State of the Union”.

Kallas, que asistirá a la próxima cumbre de la OTAN, expresó que la estrategia de la OTAN debe centrarse en poner fin a la guerra mediante el uso de la “contención inteligente”, lo que significa que la OTAN debe pasar de una “postura de disuasión” a una “postura de defensa” segura, aumentando la contribución de las naciones de la OTAN para fortalecer la defensa de cada nación y, en última instancia, la OTAN en su conjunto y centrándose en la cooperación.

Lee también: Zelensky: “Estoy listo para negociaciones” con Putin, pero si fracasan, podría significar “una tercera guerra mundial”

“Hay algunas capacidades que son demasiado caras para cualquier estado individual, pero, si las hacemos juntos aquí en Europa para proteger nuestros territorios, somos más fuertes”, y agregó que las naciones deben moverse para aislar a Rusia “en todos los niveles políticos que sea posible”.

Cuando se le preguntó por la propuesta de Polonia de enviar fuerzas de paz a Ucrania, Kallas indicó que primero hay que conseguir la paz, y que Rusia no está mostrando ninguna intención de conseguirla.

“Solo podemos tener una misión de mantenimiento de la paz si tenemos la paz, pero ya saben, si miran lo que está pasando en Ucrania, la paz no es nada de lo que vemos allí. Es una guerra lo que está ocurriendo, y no veo que Rusia tenga ninguna intención de hacer algo para lograr la paz. Así que primero deberíamos tener la paz, y luego, mantenerla”, dijo.

“A veces, para lograr la paz, tenemos que tener la voluntad de usar el poder militar“, manifestó.

La primera ministra de Estonia recalcó en que no ven la posibilidad de una tercera guerra mundial en Europa y que el esfuerzo debe centrarse en acabar con esta guerra.

Kallas también comparó las deportaciones que se están llevando a cabo en Mariúpol con lo que hizo Rusia en la década de 1940, cuando los estonios fueron metidos en “vagones de ganado” enviados a Siberia.

Lee también: ONU: Diez millones de ucranianos han huido de la guerra desde el inicio de la invasión rusa

Además señaló que Putin está alimentando la narrativa de la derecha en Europa y Estados Unidos al crear una crisis de refugiados.

“Está creando esta enorme presión migratoria hacia Europa y lo que vemos en diferentes países, también vemos que la extrema derecha ahora recoge el tono” y no ayuda a los refugiados que vienen de Ucrania, añadió.

“El enemigo es Rusia y no los refugiados”, cerró Kallas.