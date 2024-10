¡Atención, viajeros! Estos son los 50 mejores bares del mundo en 2024

Sudamérica tuvo una notable representación, con varios locales figurando entre los primeros puestos. La selección, en tanto, fue realizada por expertos internacionales de la industria, quienes hicieron sus evaluaciones basándose en experiencias propias.

(CNN) — Un bar clandestino de dos pisos, situado en la moderna Colonia Juárez de Ciudad de México, ha sido proclamado mejor bar del mundo. Handshake Speakeasy se hizo con el título anoche en Madrid, donde se celebró una ceremonia de entrega de premios de la asociación World’s 50 Best.

Es un gran logro para un bar que no abrió sus puertas (en la planta baja) hasta 2023. Handshake Speakeasy fue el tercero de la lista el año pasado.

Otro recién llegado quedó en segundo lugar. El Bar Leone de Hong Kong, de estilo italiano y cuyo objetivo es propagar el concepto de “cóctel populari” o “cóctel para el pueblo”, fue coronado mejor bar de Asia.

En tercera posición quedó el número 1 del año pasado, el barcelonés Sips. Puede que este local de cócteles de 33 plazas sea relativamente nuevo —abrió en 2021 y ganó el título de mejor del mundo dos años después—, pero se beneficia del poder de las estrellas entre bastidores.

Uno de sus propietarios pasó años trabajando en el elogiado restaurante español El Bulli y el otro se labró su currículum en el galardonado bar londinense Artesian.

El resto de la lista reunió a mixólogos y propietarios de bares de puntos tan distantes como Atenas, Tokio, Sydney y Lima.

Los votantes de The World’s 50 Best Bars son una mezcla de profesionales del sector, incluidos barmans y escritores de bebidas.

La organización describe su lista anual como “una instantánea de las opiniones y experiencias de 700 expertos del sector de los bares de todo el mundo”, y afirma que no hay criterios específicos que los jueces deban tener en cuenta más allá de sus opiniones personales.

La vieja guardia

Aunque algunos de los primeros puestos están ocupados por nuevos nombres, también hay bares consolidados que demuestran su capacidad de permanencia.

Jigger & Pony, de Singapur, no ha dejado de figurar en la lista de los 50 mejores desde su apertura en 2012. Coronado número 1 de Asia en 2020, el local de cócteles consiguió sobrevivir a la pandemia.

Mientras tanto, en el Bar Benfiddich de Tokio, los bebedores llevan haciendo cola desde 2013 para intentar pedir una copa en este pequeño establecimiento de Shinjuku, muy apreciado por los locales. Este año aterrizó en el número 25.

Lugares de moda en hoteles

Buenas noticias para los viajeros: algunos de los locales de cócteles más destacados de este año se encuentran en hoteles, lo que facilita aún más su visita.

Dos de los bares más elogiados de Londres están en hoteles: Scarfes Bar está en la planta baja del glamuroso hotel Rosewood, mientras que Connaught Bar se encuentra dentro del elegante hotel Mayfair, del que toma su nombre.

Mimi Kakushi, el único representante de Dubai en la lista, está en el lujoso Four Seasons de Jumeirah Road. Bautizado con el nombre de un peinado clásico japonés, este año ha sido elegido Mejor Bar de Oriente Medio y África. Por su parte, el Jigger & Pony de Singapur se encuentra en el discreto Amara Hotel de la ciudad.

Los viajeros que deseen tachar de su lista el mayor número posible de bares galardonados pueden dirigirse a ciudades como Londres o Nueva York, que cuentan cada una con cuatro bares entre los 50 primeros. Buenos Aires y Ciudad de México tienen tres cada una.

Premios detrás de la barra

El premio al “barman de los barmans”, que conceden anualmente sus colegas a un coctelero, fue para Iain McPherson, de Panda & Sons, que ocupa el puesto 30 en Edimburgo.

McPherson, escocés que también produce una línea de helados con alcohol llamada Señor Scoops, fue aclamado por sus colegas camareros por su enfoque innovador y humorístico.

“Gracias a todos los que han votado y me califican en este puesto. Gracias a los increíbles equipos con los que trabajo, que hacen realidad mis visiones mejor que yo”, escribió en un comunicado en Instagram.

“Enhorabuena a todos los demás de la lista. También sé que es imposible tener a todos los que merecen un lugar, mencionados en esta lista, así que ¡seguid haciendo las grandes cosas que estáis haciendo!”

Los 50 mejores bares del mundo para 2024

1. Handshake Speakeasy, Ciudad de México

2. Bar Leone, Hong Kong

3. Sips, Barcelona

4. Tayer + Elementary, Londres

5. Jigger & Pony, Singapur

6. Line, Atenas

7. Tres Monos, Buenos Aires

8. Alquimico, Cartagena

9. Zest, Seúl

10. Paradiso, Barcelona

11. Himkok, Oslo

12. BKK Social Club, Bangkok

13. Connaught Bar, Londres

14. Double Chicken Please, Nueva York

15. Overstory, Nueva York

16. Lady Bee, Lima

17. Baba au Rum, Atenas

18. Coa, Hong Kong

19. The Cambridge Public House, París

20. Tlecan, Ciudad de México

21. Caretaker’s Cottage, Melbourne

22. CoChinChina, Buenos Aires

23. Salmon Guru, Madrid

24. Martiny’s, Nueva York

25. Bar Benfiddich, Tokio

26. Maybe Sammy, Sydney

27. Superbueno, Nueva York

28. Nuez moscada y clavo, Singapur

29. Satan’s Whiskers, Londres

30. Panda & Sons, Edimburgo

31. Tan Tan, Sao Paulo

32. Licoreria Limantour, Ciudad de México

33. Drink Kong, Roma

34. Joya del Sur, Nueva Orleans

35. Byrdi, Melbourne

36. Locale Firenze, Florencia

37. Scarfes Bar, Londres

38. Moebius Milano, Milán

39. Bar Nouveau, París

40. Mimi Kakushi, Dubai

41. Bar Us, Bangkok

42. Virtu, Tokio

43. Atlas, Singapur

44. La Sala de Laura, Bogotá

45. Roda Huset, Estocolmo

46. Floreria Atlantico, Buenos Aires

47. Iniciativa Analógica, Singapur

48. El Gallo Altenero, Guadalajara

49. Danico, París

50. 1930, Milán.

