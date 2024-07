Más de 80 camiones con ayuda humanitaria esperan autorización para entrar en Gaza: OMS acusa a Israel de obstaculizar proceso

(EFE) – Más de 80 camiones con ayuda humanitaria, que llevan alimentos y suministros médicos, esperan autorización para entrar en Gaza desde Egipto, afirmó hoy la OMS, a la vez que acusó a Israel de obstaculizar este proceso.

Dentro de la Franja, el personal sigue teniendo importantes impedimentos para poder distribuir esta ayuda, señaló en conferencia de prensa la directora regional de la OMS para Oriente Medio, Hannan Balkhy.

Las órdenes de evacuación en Rafah y otras zonas del sur de Gaza en semanas recientes, que afectaron a hospitales de la zona, supusieron otro desafío a la asistencia médica, agregó la experta saudí.

“Las restricciones continúan para quienes intentan tratar a pacientes con los pocos recursos existentes, y que podrían evitar muchas muertes innecesarias”, subrayó Balkhy.

La directora regional de la OMS informó de que se han producido más de un millar de ataques a instalaciones sanitarias en Gaza desde el inicio de las hostilidades en octubre.

“La protección de los servicios sanitarios está contemplada por la ley humanitaria internacional, no es negociable y ningún estado miembro está exento de esta obligación”, advirtió.

Since October 7, WHO has documented over 1000 attacks on health care in the occupied Palestinian territory.

We appeal for the protection of health workers and health facilities, for humanitarian access and an immediate ceasefire.#AllEyesOnGaza

— World Health Organization (WHO) (@WHO) July 17, 2024