Se registran manifestaciones propalestina en distintas ciudades del mundo previo al primer aniversario del 7 de octubre

Las manifestaciones, ocurridas en París, Manila, Ciudad del Cabo, Santiago y otras ciudades, se producen en el primer aniversario del ataque de Hamás que mató a alrededor de 1.200 personas en Israel, según las autoridades israelíes. La posterior guerra de Israel en Gaza ha matado a más de 40.000 palestinos en los meses posteriores, según el Ministerio de Salud del enclave.

(CNN en Español) – Miles de personas se manifestaron en todo el mundo este sábado en apoyo a las personas en Gaza antes del primer aniversario de los ataques del 7 de octubre.

Las marchas han tenido lugar en París, Manila, Ciudad del Cabo, Santiago y otras ciudades en el período previo al aniversario de los ataques de Hamás que mataron a alrededor de 1.200 personas en Israel, según las autoridades israelíes. La posterior guerra de Israel en Gaza ha matado a más de 40.000 palestinos en los meses posteriores, según el Ministerio de Salud del enclave.

“Desafortunadamente, a pesar de toda nuestra buena voluntad, el Gobierno israelí no toma en cuenta nada, y simplemente continúan con sus atrocidades en Gaza, ahora también en el Líbano y en Yemen, y ahora probablemente también en Irán”, expresó Agmes Koury, un manifestante en Londres, a Reuters mientras sostenía un cartel que decía: “Este sobreviviente del Holocausto dice: detengan el genocidio en Gaza”.

Lee también: Presidente francés pide que se deje de suministrar armas a Israel para ataques en la Franja de Gaza

Rim Boughanmi, un manifestante tunecino que se unió a la marcha de este sábado en Roma, comentó a Reuters: “Vinimos aquí para decir no a la guerra, para decir no al genocidio en Gaza, el Líbano y Yemen, no más guerra”.

“Estoy aquí en apoyo del pueblo palestino, especialmente de los niños y las mujeres que están siendo violados y bombardeados cada día. No puede ser correcto que nos sentemos y veamos lo que Netanyahu está haciendo. Es suficiente: Palestina pertenece al pueblo palestino, no a los israelíes”, dijo el manifestante Nikewe Jentu a AFP en Ciudad del Cabo.

En Dublín, cientos de manifestantes marcharon, coreando “¡Alto el fuego ahora!” y “¡Libre, libre, Palestina!”

En tanto, en Israel el Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos dijo el jueves que no celebraría sus manifestaciones semanales de los sábados en Tel Aviv y Jerusalén debido a la “situación de seguridad” en la región. Sin embargo, decenas de manifestaciones aún están programadas para llevarse a cabo hoy en otros lugares.