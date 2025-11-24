La administración Trump designa formalmente a Maduro de Venezuela como miembro de una organización terrorista extranjera

Mientras expertos cuestionan la existencia formal del presunto cártel y crece el despliegue militar estadounidense en la región, el gobierno de Maduro rechaza la acusación y la opinión pública en EE.UU. se muestra mayoritariamente en contra de una intervención armada.

(CNN) – La administración de Donald Trump podría haber ampliado la autoridad para tomar medidas contra Venezuela a partir del lunes, ya que Estados Unidos designa al Presidente venezolano Nicolás Maduro y a sus aliados del gobierno como miembros de una organización terrorista extranjera.

La designación del “Cártel de los Soles”, una frase que, según los expertos, describe más a presuntos funcionarios gubernamentales corruptos que a un grupo del crimen organizado, como organización terrorista extranjera, autorizará al Presidente Donald Trump a imponer nuevas sanciones contra los bienes y la infraestructura de Maduro. Sin embargo, no autoriza explícitamente el uso de fuerza letal, según expertos legales.

Aun así, funcionarios de la administración han estado argumentando que la designación —una de las herramientas antiterroristas más serias del Departamento de Estado— dará a Estados Unidos opciones militares ampliadas para atacar dentro de Venezuela.

Según expertos, el término Cártel de los Soles se utiliza para describir una red descentralizada de grupos venezolanos dentro de las fuerzas armadas vinculadas al narcotráfico. El Presidente venezolano siempre ha negado cualquier implicación personal en el narcotráfico, y su gobierno ha negado reiteradamente la existencia del presunto cártel, que algunos expertos sugieren que técnicamente no existe en el sentido convencional.

La designación, anunciada el 16 de noviembre , se produce en un momento en que el ejército estadounidense ha desplegado más de una docena de buques de guerra y 15.000 soldados en la región como parte de lo que el Pentágono ha denominado “Operación Lanza del Sur”. El ejército estadounidense ha matado a decenas de personas en ataques con embarcaciones como parte de la campaña contra el narcotráfico.

Altos funcionarios han informado a Trump sobre diversas opciones de acción en Venezuela, incluyendo ataques a instalaciones militares o gubernamentales e incursiones de operaciones especiales. La opción de no hacer nada también sigue vigente.

Mientras tanto, el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine, y su asesor principal, David Isom, visitarán Puerto Rico el lunes para agradecer a los miembros del servicio que apoyan las misiones en el Mar Caribe.

Existe cierta oposición pública a la intervención estadounidense en la región. Según una encuesta de CBS News/YouGov publicada el domingo, el 70 % de los estadounidenses se opone a que Estados Unidos emprenda acciones militares en Venezuela, en comparación con el 30 % que está a favor. El 76 % de los encuestados afirma que la administración Trump no ha explicado claramente la postura estadounidense sobre la acción militar.

Oficialmente, la administración Trump afirma estar trabajando para reducir el flujo ilegal de migrantes y drogas, pero un posible cambio de régimen es un efecto secundario de estos esfuerzos. Trump espera que la presión sea suficiente para obligar a Maduro a dimitir sin tomar medidas militares directas, según un funcionario estadounidense.

En un comunicado, el gobierno venezolano rechazó la designación del cártel como organización terrorista extranjera, calificándola de “invención ridícula”.

“Esta nueva maniobra correrá la misma suerte que las agresiones anteriores y recurrentes contra nuestro país: el fracaso”, continúa el comunicado.

Trump ha expresado cierta apertura a una solución diplomática, diciendo la semana pasada que a Maduro “le gustaría hablar” y luego sugiriendo que estaría abierto a hablar con él “en un momento determinado”.

La Casa Blanca no respondió de inmediato a la solicitud de CNN de comentarios sobre el estado de una posible conversación entre Trump y Maduro.

En una señal de la escalada de tensiones, Estados Unidos realizó el jueves su mayor exhibición militar cerca de Venezuela, cuando al menos seis aviones estadounidenses aparecieron frente a las costas de la nación en el transcurso de varias horas, incluido un avión de combate supersónico F/A-18E, un bombardero estratégico B-52 y un avión de reconocimiento, según una revisión de datos de vuelo de código abierto realizada por CNN.

Y durante el fin de semana, tres aerolíneas internacionales cancelaron sus vuelos que salían desde Venezuela después de que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos advirtiera a las principales aerolíneas de una “situación potencialmente peligrosa” al sobrevolar el país, según Reuters.