Garry Kasparov, Gran Maestro de ajedrez, campeón mundial de 1985 a 1993, considerado uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, pero también político y escritor ruso que obtuvo la nacionalidad croata en 2014, lleva años pronunciándose acerca de las tensiones de su país de nacimiento con Ucrania, y no ha dejado de hacerlo desde la escalada del conflicto armado.

De hecho, este jueves, a través de su cuenta de Twitter, el mítico ajedrecista sostuvo que “estamos presenciando, literalmente viendo en vivo a Putin, cometer un genocidio a escala industrial en Ucrania mientras la alianza militar más poderosa de la historia se mantiene al margen”, agregando que “es imposible no emocionarse, pero seamos también racionales y centremos nuestra rabia en los hechos“.

De esta manea, Kasparov consignó 13 momentos que, según su reflexión, ayudaron a articular la guerra que hoy transcurre en Ucrania. “La OTAN y Unión Europea ya le han dicho a Putin que no tocarán sus fuerzas, así que ¿por qué él debería escuchar? Rusia está levantando las limitaciones de objetivos y el número de muertos aumenta cada hora, así como la falta de agua y electricidad se han vuelto críticas”, comenzó indicando.

“Ningún tratado prohíbe a las naciones de la OTAN luchar para defenderse en Ucrania. Es una elección basada en el riesgo de que Putin se vuelva nuclear, según dicen muchos”, afirmó, advirtiendo que “esto ya es la Tercera Guerra Mundial. Putin lo comenzó hace mucho tiempo y Ucrania es solo el frente actual. Se intensificará de todos modos, y es aún más probable si logra destruir Ucrania, porque nuevamente lo han convencido de que no lo detendrán aunque puedan“.

“El riesgo y los costos son más altos ahora porque la gente ‘razonable’ en Occidente siempre elige un riesgo más bajo hoy para garantizar un riesgo más alto mañana. Despejar los cielos de Ucrania después de un período de advertencia es arriesgado. Dejar que Putin destruya Ucrania es más arriesgado y un desastre humano y moral“, añadió, sentenciando que “esto no es ajedrez; no hay empate, no hay punto muerto. O Putin destruye Ucrania y eventualmente golpea a la OTAN con una catástrofe aún mayor, o Putin cae en Rusia. Él no puede ser detenido con debilidad”.

Finalmente, recordó que “como dije en 2014 y hace una fatídica semana, el precio de detener a un dictador siempre sube. Lo que hubiera sido suficiente para detener a Putin hace 8 años o 6 meses o 2 semanas no es suficiente hoy, y el precio volverá a subir mañana“.

We are witnessing, literally watching live, Putin commit genocide on an industrial scale in Ukraine while the most powerful military alliance in history stands aside. It's impossible not to be emotional, but let us also be rational and focus our rage on the facts. 1/13

