Kamala Harris pasó más de 10 horas haciendo llamadas el domingo: Se contactó con un centenar de gobernadores, congresistas y más

(CNN) – Antes de que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, anunciara que suspendería su intento de reelección, la vicepresidenta Kamala Harris tuvo múltiples conversaciones telefónicas con el presidente sobre su decisión el domingo por la mañana, según una persona familiarizada con los hechos.

Harris estaba rodeada de familiares y personal en su residencia, donde pasó más de 10 horas el domingo haciendo llamadas a más de 100 líderes de partidos, miembros del Congreso, gobernadores, líderes laborales y líderes de organizaciones de defensa y de derechos civiles.

La vicepresidenta también llamó a su pastor, Amos Brown III, quien, junto con su esposa, oró por ella, agregó la fuente.

En cada una de esas llamadas, Harris dejó en claro que estaba sumamente agradecida por el respaldo del presidente, pero que planea trabajar duro para ganarse la nominación demócrata por derecho propio.

Esto se hace eco de la declaración que Harris emitió después del anuncio del presidente Biden de retirarse. “Me siento honrada de contar con el respaldo del Presidente y mi intención es ganar esta nominación”, escribió.

On behalf of the American people, I thank Joe Biden for his extraordinary leadership as President of the United States and for his decades of service to our country.

I am honored to have the President’s endorsement and my intention is to earn and win this nomination.

— Kamala Harris (@KamalaHarris) July 21, 2024