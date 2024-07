Kamala Harris agradece apoyo de Joe Biden a su candidatura: “Mi intención es ganar esta nominación”

Este sábado, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, anunció que no se presentará a la reelección en noviembre próximo.

La decisión ocurrió tras las continuas presiones por su desastrosa actuación en el debate del mes pasado organizado por CNN, que hizo que muchos en su partido se cuestionaran si debía seguir optando a la reelección.

En este contexto, fue el propio Biden el que realizó el anuncio a través de sus redes sociales. Pero además, contó con un añadido: su apoyo como candidata a la vicepresidenta Kamala Harris.

My fellow Democrats, I have decided not to accept the nomination and to focus all my energies on my duties as President for the remainder of my term. My very first decision as the party nominee in 2020 was to pick Kamala Harris as my Vice President. And it’s been the best… pic.twitter.com/x8DnvuImJV

— Joe Biden (@JoeBiden) July 21, 2024