(EFE) – Kamala Harris, la compañera de fórmula del candidato demócrata Joe Biden, hizo historia este sábado al convertirse en la primera mujer elegida jamás como vicepresidenta de EE.UU., según las proyecciones de los principales medios de comunicación.

Harris, de 56 años, hija de padre jamaicano y madre india, será además la primera mujer afroamericana que ocupará la vicepresidencia de EE.UU., cuando Biden y ella lleguen a la Casa Blanca el 20 de enero de 2021.

La actual senadora demócrata por California será la mujer que ha ocupado un cargo político de mayor rango en la historia de EE.UU., un honor que hasta ahora tenía la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi.

“Es la primera. Pero no será la última”, tuiteó Emily’s List, la mayor organización de EE.UU. dedicada a reclutar, entrenar y apoyar las candidaturas de mujeres demócratas a todos los niveles.

The first. But not the last. pic.twitter.com/aeRMz3ECcm

— EMILY's List (@emilyslist) November 7, 2020