Kabosu, la perrita del meme Doge, murió a los 18 años

(CNN) – Murió Kabosu, la perrita que inspiró mil memes “doge”, anunció su dueño el viernes.

La shiba inu japonés “cayó en un sueño profundo” el viernes por la mañana a la edad de 18 años, escribió Atsuko Sato en una publicación de blog.

“Afuera de la ventana, los pájaros cantaban en una hermosa mañana. Mientras la tocaba, falleció suavemente”, escribió Sato, profesora de jardín de niños en la ciudad japonesa de Sakura. “Creo que era el perro más feliz del mundo”.

Kabosu se convirtió en uno de los animales más reconocibles en Internet en 2010, cuando una foto de ella posando con las patas cruzadas y una expresión burlona se difundió en foros como Reddit.

Eso provocó una proliferación de memes de “doge”, basados ​​en un error ortográfico intencional de la palabra “perro”, en el que los usuarios de Internet retocaban la cara de Kabosu en pasteles, monumentos y otros animales.

La popularidad de los memes “doge” se consolidó en diciembre de 2013, cuando Kabosu se convirtió en el rostro de la criptomoneda alternativa Dogecoin, una respuesta irónica al Bitcoin que reflejaba el amor de Internet por los memes de animales. Siguieron otros tokens de memes, incluida una moneda shiba inu.

Dogecoin cuenta con Elon Musk entre sus fanáticos. En mayo de 2021 encuestó a sus millones de seguidores en Twitter sobre si Tesla debería aceptar la criptomoneda como pago.

Un mes antes, cuando las criptomonedas estaban experimentando un aumento en popularidad, la demanda de Dogecoin se disparó tanto que rompió brevemente el sistema de comercio de criptomonedas de Robinhood, una plataforma de inversión y comercio de acciones.

Una publicación X de Dogecoin el viernes llamó a Kabosu la “inspiración” de la comunidad. “El impacto que este perro ha tenido en todo el mundo es inconmensurable”, decía la publicación.

Today Kabosu, our community’s shared friend and inspiration, peacefully passed in the arms of her person. The impact this one dog has made across the world is immeasurable.

