Justicia argentina investiga mensajes de presunta violencia doméstica de expresidente Fernández contra su pareja

Los mensajes datarían de la época en que Fernández aún era presidente de Argentina. Según el abogado defensor, ambos reconocieron que hubo una fuerte discusión, pero afirmaron que no hubo golpes.

(CNN en Español) – La Justicia de Argentina consultó a la Oficina de violencia doméstica por el contenido de una serie de mensajes y fotografías transmitidas por mensajería instantánea y atribuidos a la secretaria del expresidente Alberto Fernández, María Cantero, y la pareja de este, Fabiola Yáñez, y decidió abrir un expediente reservado que luego fue cerrado, le dijo a CNN una fuente judicial con conocimiento del caso. El diario Clarín fue el primero en reportar los mensajes, que datan de la época en la que Fernández era presidente.

El Poder Judicial supo del contenido durante el peritaje del celular de Cantero, una diligencia que forma parte de la “causa de los seguros”, la investigación que lleva adelante el juez federal Julián Ercolini por la posibilidad de que hubiese favorecido a un agente de seguros vinculado con el exmandatario para obtener contratos estatales, dijo la misma fuente judicial.

El abogado que representa a Fernández y Yáñez, Juan Pablo Fioribello, confirmó a varios medios en Argentina la existencia de los chats y las fotografías, pero negó haberlos visto. CNN no ha podido acceder al contenido de tales conversaciones para verificarlas y buscó comentarios de ambas partes, pero aún no ha obtenido respuesta.

“Efectivamente esos chats existieron. Yo me entero porque se contactaron conmigo desde el juzgado de Julián Ercolini sabiendo que soy abogado de Fabiola Yáñez en otras causas. Querían ubicarla porque ella está afuera del país, está en Madrid. El juez le ofreció hacer una denuncia, pero ella no quiso. Por ese motivo, el juzgado archivó ese incidente”, le dijo el abogado a Infobae.

El letrado, que trabaja tanto con el expresidente como con Yáñez, agregó: “Ambos me reconocieron que hubo una fuerte discusión, como tiene cualquier pareja, pero que no hubo golpes”.

Por tratarse de un delito de presunta instancia privada, si la víctima no lo denuncia, la Justicia no puede intervenir. Hoy la causa está archivada y seguirá así mientras no exista una denuncia de la ex primera dama.