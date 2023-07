Una joven chilena de origen palestino, de 17 años, denunció haber sido interrogada y deportada de Israel de forma injustificada.

¿Qué pasó?

Durante la noche del domingo, la Comunidad Palestina de Chile publicó un video en donde la adolescente relata estar en el Aeropuerto Internacional Ben Gurión, Tel Aviv, porque iba a asistir al campamento de verano Ramallah Friends School (en Ramallah), el cual es organizado por Friends Union Meeting, una organización cristiana estadounidense.

“La verdad es que todo iba bien hasta que llegué a Tel Aviv y me quitaron el pasaporte sin mayor explicación, todo muy confuso, no me decían nada. Hasta ahora no tengo mayor información de por qué fui deportada”, afirmó.

El hecho había sido denunciado previamente por el padre de la joven, Antonio Ríos.

La joven también dijo que no ha tenido “acceso a comida durante varias horas, me han quitado el celular. Me encerraron en una especie de pieza, no me decían nada. Ha sido todo muy confuso”.

“Yo debo tomar remedios todos los días, esos remedios están en mi maleta. No he tenido acceso a la maleta. Además, hoy (domingo) se supone que la noche la iba a pasar en un centro de control de detención, pero por intervención desde el exterior pude quedarme acá en el aeropuerto. Me facilitaron una pieza”, agregó.

Finalmente, Ríos expresó que la situación ha sido “muy complicada y estresante”.

Testimonio de Antonia Ríos Gidi, chilena deportada por Israel, quien fue sometida a un largo interrogatorio y se le negó el acceso a atención médica.#chile #palestina #comunidadpalestina pic.twitter.com/2et1OgHSez — Comunidad Palestina de Chile (@ComPalestinaCL) July 17, 2023

Respuesta de Cancillería

Desde al Ministerio de Relaciones Exteriores afirmaron a Cooperativa que “desde que se tuvo conocimiento de esta situación, la cónsul de Chile en Tel Aviv ha estado en contacto permanente con la menor y su familia”.

En ese sentido, indicaron que la diplomática “ha estado dialogando con autoridades migratorias y consulares de Israel”.

Emplazamiento al Gobierno

A través de una declaración pública, el Grupo interparlamentario Chileno-Palestino del Senado, lamentó y rechazó lo ocurrido, así como también solidarizó con Ríos.

Además, expresó que “no hay razones que justifiquen estas medidas que hoy afectan a una joven chilena, así como en el pasado a otras y otros compatriotas”.

“Por ello, demandamos de nuestra Cancillería hacer presente esta situación al gobierno israelí y a su embajada en Chile, pues considerando que Chile es el país donde residen el mayor número de palestinos fuera de sus fronteras, la posibilidad de que este tipo de hechos injustos vuelva a repetirse es alta, afectando el derecho de miles de chilenas y chilenos de reunirse con sus familias en Palestina”, sentenció.

Declaración pública del grupo interparlamentario Chileno-Palestino del Senado, sobre la deportación de la ciudadana chilena Antonia Ríos Gidi, deportada por Israel. pic.twitter.com/9pwKaBpvy2 — Comunidad Palestina de Chile (@ComPalestinaCL) July 17, 2023

La situación también fue rechazada por la Comunidad Palestina de Chile y le hicieron un llamado al ministro Alberto Van Klaveren “a condenar de forma clara y enérgica las deportaciones de chilenos de origen palestino y a tomar acciones para evitar este tipo de hechos”.

Personeros políticos, como el diputado Marcos Ilabaca (PS) y la exministra Isabel Plá también emplazaron al Gobierno.

Esto es inaceptable, @GobiernodeChile y @Minrel_Chile algo tienen que decir ante esta vergonzosa acción del gobierno de Israel, esperamos una condena transversal a lo sucedido a esta joven chilena https://t.co/2yqoJeCAND — Marcos Ilabaca (@marcos_ilabaca) July 16, 2023

Importante que @Minrel_Chile pregunte por qué se deporta a una joven de 17 años, que viajaba para participar en un campamento de Friends United Meeting, una organización cristiana de EEUU.@ComPalestinaCL https://t.co/hezXb3cVYI — Isabel Plá J. (@isabelpla) July 16, 2023

¿Qué dijo la embajada israelí?

La embajada israelí en Santiago sostuvo que la entidad “facilita cada año a decenas de chilenos de origen palestino viajar a Israel y a la Autoridad Palestina. La gran mayoría no tiene problema alguno en la entrada o salida. Israel, como cualquier otro país, regula la entrada de extranjeros a su territorio. En este caso en particular, aún no nos ha llegado la información, pero estamos averiguando“.