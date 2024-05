¡Historia para Chile!: Jarry triunfa sobre Tsitsipas y avanza a las semifinales del Masters 1000 de Roma

La primera raqueta nacional, Nicolás Jarry (24°), se impuso en su encuentro ante el griego que ocupa el 8° del ATP, Stefanos Tsitsipas.

El nacional tuvo un opaco primer set en el que cayó por 3-6.

En el segundo parcial, el nacional se afirmó con una buena ofensiva y un saque potente que complicó mucho a su rival europeo.

Tsitsipas hizo lo propio y complicó al chileno con sus potentes tiros. Ambos fueron golpe a golpe cuando era su turno de sacar. Pero el nacional estuvo mejor y acabó quebrando sobre el final, llevándose así el set por 5-7.

De esta forma, Jarry se alzó victorioso y se llevó el boleto a la semifinal, donde enfrentará al estadounidense Tommy Paul (15°).

Todos los encuentros del Masters 1.000 de Roma serán transmitidos por la señal televisiva de ESPN y también por la plataforma de streaming Star+.

No better place to create HISTORY 🏛️👏@NicoJarry outlasts Tsitsipas in a three set EPIC and books his spot in his first Masters 1000 semi-final!!!

He will face Paul for a place in the showpiece final.@InteBNLdItalia | #IBI24 pic.twitter.com/fAO1JOfWdF

