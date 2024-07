Kamala Harris entra, Joe Biden sale: Revista Time lanza tajante portada luego de que el mandatario bajara su campaña

Lo vuelve a hacer. La revista estadounidense, Time, lanzó este domingo una nueva portada donde muestra al presidente Joe Biden saliendo de ella, mientras que al mismo tiempo Kamala Harris entra. Esto, luego de que el actual Mandatario se bajará de la carrera presidencial.

Esta nueva imagen es la continuación de una foto que utilizó la revista en junio de este año, tras el debate presidencial entre Biden y Donald Trump, quien se mantiene como candidato.

En aquella ocasión la revista incluyó la palabra “pánico” en la portada, para hacer alusión a que los Demócratas tenían una visión negativa respecto a la campaña del Presidente de 81 años y el futuro de un nuevo mandato.

‘Things are dark.’ Democrats are panicking about Joe Biden’s debate performance—and what will happen next https://t.co/S46Zo1NV7w pic.twitter.com/prSyM36E6n



Esta vez, la revista vuelve a arremeter en contra del actual Mandatario de Estados Unidos, pero incluye a Kamala Harris, actual vicepresidenta y quien será la nueva carta de los demócratas en la campaña electoral.

De momento, Harris ha recibido el apoyo de Biden y el partido para su candidatura, así como el respaldo de los donantes en la campaña, misma que la llevará a competir frente a frente con Trump.

Read our new cover story on Joe Biden’s decision to withdraw from the 2024 presidential race: https://t.co/RoiflsQi2H

The cover at left was published on July 21; the one at right was published digitally June 28, the day after the first presidential debate. pic.twitter.com/hNFOhl1ZqR

— TIME (@TIME) July 21, 2024