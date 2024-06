“Pánico”: La contundente portada de la revista TIME por la participación de Biden en el debate de EE.UU.

“Panic” (Pánico) y una foto de Joe Biden alejándose.

Simple, pero categórica. Así se podría describir la portada de la prestigiosa Revista Time el día después del debate en Estados Unidos entre Donald Trump y Joe Biden.

La actuación del actual Mandatario fue duramente cuestionada por diversos analistas; incluso, en las encuestas posteriores al frente a frente, la mayoría dieron por ganador, con amplia ventaja, a Trump.

Frente a esta situación, la revista publicó la portada con la siguiente leyenda: “Las cosas están oscuras.”

“Los demócratas entran en pánico por el desempeño de Joe Biden en el debate y por lo que sucederá después”, agregaron.

‘Things are dark.’ Democrats are panicking about Joe Biden’s debate performance—and what will happen next https://t.co/S46Zo1NV7w pic.twitter.com/prSyM36E6n

— TIME (@TIME) June 28, 2024