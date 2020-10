(CNN) —Joe Biden dio negativo en la prueba del coronavirus, según el Dr. Kevin O’Connor, médico de atención primaria de los Biden.



“El vicepresidente Joe Biden y la Dra. Jill Biden se sometieron a pruebas de PCR para COVID-19 hoy y no se detectó COVID-19. Estoy informando esto en mi calidad de médico de atención primaria del vicepresidente Biden y de la Dra. Biden”.

A la luz de la prueba positiva del presidente Donald Trump, el ex vicepresidente Joe Biden se realizó la prueba en la mañana de este viernes.

Era importante que el ex vicepresidente y hoy candidato presidencial demócrata se hiciera la prueba de COVID-19 después de haber estado en el mismo escenario que el presidente Donald Trump el martes por la noche, dijo el Dr. Sanjay Gupta, corresponsal médico jefe de CNN.

Mediante un tuit, Biden también confirmó que su esposa Jill dio negativo por coronavirus.

“Estoy feliz de informar que Jill y yo dimos negativo por COVID. Gracias a todos por sus mensajes de preocupación. Espero que esto sirva como recordatorio: usen mascarilla, mantengan la distancia social y lávense las manos“, dijo.

— Joe Biden (@JoeBiden) October 2, 2020