Jill Biden dice que no permitirá que un debate defina carrera de su esposo: “Seguiremos luchando”

(EFE) – La primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, dijo que no permitirá que un debate defina la carrera de su esposo, el presidente Joe Biden, y señaló que seguirán “luchando” por la candidatura del demócrata de 81 años a la Casa Blanca, en una entrevista con Vogue publicada este lunes.

La primera dama hizo estas declaraciones la revista -de la cual es portada para su edición de julio en Estados Unidos- el 30 de junio desde la residencia presidencial de Camp David, donde la familia Biden se reunió durante el fin de semana.

El mandatario ha visto su candidatura debilitada como aspirante demócrata a los comicios de noviembre tras el debate contra el expresidente Donald Trump (2017-2021) en el que se mostró torpe físicamente y por momentos titubeante, incoherente y sin acabar alguna frase.

"Every campaign is important, and every campaign is hard,” shares Dr. Jill Biden, the first lady and Vogue’s August cover subject. Whatever happens between now and November, it is Jill Biden who will remain the president's closest confidant and advocate. https://t.co/y6WcDbsWtf pic.twitter.com/4LQFUzoVx6

— Vogue Magazine (@voguemagazine) July 1, 2024