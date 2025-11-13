Japón exige sanciones a cónsul chino que instó a “cortar la cabeza” de la primera ministra Takaichi

Tokio pidió a Pekín medidas inmediatas contra el diplomático Xue Jian, autor de un mensaje insultante y amenazante hacia la jefa de Gobierno nipona. El episodio ocurre en un momento de alta tensión por Taiwán.

La tensión diplomática entre Japón y China escaló este jueves luego de que Tokio exigiera medidas disciplinarias contra el cónsul general chino en Osaka, Xue Jian, autor de una publicación en la red social X en la que llamó a “cortar la cabeza” de la primera ministra Sanae Takaichi.

El canciller japonés, Toshimitsu Motegi, abordó el incidente durante su visita a Canadá para la reunión ministerial del G7, calificando los dichos del diplomático como “extremadamente inapropiados”.

“Lamentamos estas declaraciones y seguiremos instando firmemente a la parte china a adoptar las medidas adecuadas”, afirmó Motegi, confirmando que las autoridades japonesas ya presentaron un reclamo formal.

Repercusiones por un mensaje que agravó las fricciones por Taiwán

El comentario de Xue Jian, posteriormente eliminado, surgió como reacción a declaraciones de Takaichi, quien indicó que un eventual ataque chino contra Taiwán podría activar una respuesta militar de Japón bajo el marco de su acuerdo de seguridad con Estados Unidos.

Las palabras de la jefa de Gobierno generaron molestia en Pekín, que acusó a Tokio de “injerencia grave” en asuntos internos y reiteró que cualquier intento de frenar su “reunificación nacional” está destinado al fracaso.

En paralelo, Takaichi reafirmó su postura esta semana, mientras el portavoz del Gobierno, Minoru Kihara, sostuvo que la visión japonesa respecto de Taiwán “ha cambiado”, reforzando la idea de un alineamiento más explícito con Taipéi.

Desde Taiwán, el Gobierno celebró el apoyo japonés y aseguró que continuará fortaleciendo sus lazos con Tokio para resguardar la estabilidad en el Indopacífico.

El episodio ocurre días después de señales de distensión entre Japón y China, que incluyeron un encuentro entre Takaichi y el presidente Xi Jinping en Corea del Sur, y una llamada previa entre los cancilleres de ambos países.

China considera a la isla autónoma de Taiwán como parte inalienable de su territorio y no ha descartado la fuerza para lograr la reunificación. Taipéi, en cambio, sostiene que la República de China (Taiwán) y la República Popular China no están subordinadas entre sí.