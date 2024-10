Israel acepta treguas en Gaza para dar segunda dosis de vacuna infantil contra la polio

(EFE) – El Gobierno de Israel accedió a nuevas pausas humanitarias a partir del 14 de octubre en Gaza para permitir que se administre la segunda dosis de vacuna contra la polio entre la población infantil de la franja, según aseguró hoy la Agencia de la ONU para la Infancia (Unicef, por su sigla en inglés).

La directora ejecutiva de Unicef, Catherine Russell, anunció hoy en su cuenta de X que “se han acordado pausas humanitarias en áreas específicas” para inocular esa segunda dosis a 590.000 niños palestinos menores de 10 años, en referencia a los bandos contendientes, el Gobierno de Israel y el movimiento islamista Hamás.

The second round of #polio vaccination in the #Gaza Strip is confirmed.

It will start on 14 October to vaccinate around 590K children under 10. See the 🧵 below: pic.twitter.com/9HCcpMjzWx

