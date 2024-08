Israel acepta pausar los combates en Gaza para permitir vacunación de niños pequeños contra la polio

(CNN) – Israel acordó una serie de pausas en los combates en Gaza en septiembre para permitir que los niños pequeños del enclave se vacunen contra la polio, de acuerdo con funcionarios israelíes y de la ONU.

Rik Peeperkorn, representante de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para la Ribera Occidental y Gaza, dijo en una conferencia de prensa a través de un enlace de video este jueves que la pausa comenzará el 1 de septiembre y se dividirá en tres fases de tres días.

“Tenemos un compromiso preliminar para pausas humanitarias específicas en áreas durante la campaña”, dijo, y agregó que se implementarán primero en “Gaza central durante tres días, seguidas por el sur de Gaza y luego por el norte de Gaza”.

Un funcionario de Israel confirmó a CNN que las vacunaciones contra la polio comenzarán en Gaza el 1 de septiembre. Se espera que cada fase de la campaña de vacunación dure alrededor de siete horas. Durante esos períodos, las vacunas podrán ingresar al área en “pausa” y ser distribuidas.

“We cannot vaccinate children who are fleeing for their lives” @UNWateridge tells @BBCr4today that any military operations during the upcoming #polio vaccination campaign in #Gaza will impact @UN & partners ability to issue vaccinations to children.

COGAT, la agencia israelí responsable de aprobar la ayuda a Gaza, no respondió de inmediato a la solicitud de CNN de más información sobre cómo se estructurará la distribución.

Basem Naim, miembro de la oficina política de Hamás, sostuvo que el grupo combatiente acogió con agrado la iniciativa de hacer una pausa en Gaza para implementar la campaña de vacunación. “Estamos listos para cooperar con las organizaciones internacionales para asegurar esta campaña”, añadió.

Desde la guerra, la cobertura de vacunación contra la polio en Gaza, que es casi universal, ha caído a poco más del 80%. Peeperkorn dijo en la conferencia de prensa de la ONU que se necesita una cobertura de más del 90% para detener el brote en el territorio palestino asediado.

Advirtió que los períodos de tres días “podrían no ser suficientes para lograr una vacunación adecuada”, y agregó que “se acordó que, cuando sea necesario, la campaña se extenderá un día por zona, o incluso más cuando sea necesario”.

El resurgimiento del virus, eliminado en la mayor parte del mundo desarrollado, pone de relieve las dificultades que enfrentan los dos millones de residentes de Gaza, que han vivido bajo los bombardeos israelíes desde octubre del año pasado.

Muchas personas en el enclave están privadas de alimentos, suministros médicos y agua potable, y hasta 90% de la población está desplazada internamente.

El objetivo de la campaña de inmunización es vacunar a 640 mil niños menores de 10 años con dos dosis cada uno. De acuerdo con Peeperkorn, ya se han entregado a Gaza 1,26 millones de dosis de vacunas y 500 transportadores.

Un funcionario de Estados Unidos dijo a CNN que el secretario de Estado, Antony Blinken, presionó al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en su reunión de la semana pasada sobre las vacunas contra la polio, diciéndole que tenía que ser una prioridad máxima y que tenía que hacerse.

“Polio is a vicious virus that travels quickly. It doesn’t need permits or visas to cross borders, or lines of fire, or lines of control” – @JulietteTouma to @rte

A vaccination campaign in #Gaza is critical to save lives & control the spread of the virushttps://t.co/ttISpdghWw

— UNRWA (@UNRWA) August 30, 2024