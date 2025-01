Investidura de Donald Trump: Todo lo que se sabe hasta ahora sobre los preparativos de la ceremonia

El lunes 20 de enero se llevará a cabo la toma de posesión presidencial de Donald Trump, en medio de un contexto de bajas temperaturas. ¿Cómo se está preparando el evento? Revisa en la siguiente nota todos los detalles.

(CNN) – La toma de posesión del presidente electo Donald Trump se realizará en un lugar cerrado, anunció el viernes, debido a las temperaturas peligrosamente frías proyectadas en la capital del país.

“He ordenado que el discurso inaugural, además de las oraciones y otros discursos, se pronuncie en la Rotonda del Capitolio de los Estados Unidos, como lo utilizó Ronald Reagan en 1985, también debido al clima muy frío”, publicó Trump en Truth Social.

“El lunes abriremos el Capital One Arena para ver EN VIVO este evento histórico y para albergar el desfile presidencial. Me uniré a la multitud en el Capital One después de mi juramentación”, agregó Trump.

CNN informó el viernes temprano que había planes en marcha para que Trump y el vicepresidente electo JD Vance prestaran juramento en la Rotonda y que el equipo de Trump estaba en conversaciones para realizar potencialmente algunas de las festividades en el estadio, donde Trump organizará un mitin el domingo.

“El Comité Conjunto del Congreso sobre Ceremonias Inaugurales honrará la solicitud del Presidente electo y su Comité Inaugural Presidencial de trasladar las 60 Ceremonias Inaugurales dentro del Capitolio de Estados Unidos a la Rotonda”, dijo el comité en un comunicado.

El Servicio Secreto y otras agencias, incluidas la Policía de DC y del Capitolio de Estados Unidos, están trabajando para determinar cómo el traslado de la inauguración y el desfile al interior cambiará los planes de seguridad para el lunes, dijeron a CNN dos fuentes policiales familiarizadas con la planificación.

Las agencias ahora tienen solo tres días para elaborar un nuevo plan de seguridad que antes llevaba meses de preparación. Las agencias han trabajado desde principios de 2024 en la planificación de la inauguración, designada por el Departamento de Seguridad Nacional como un Evento Nacional de Seguridad Especial, que desencadena un enfoque federal de múltiples frentes.

Se esperaba que a la toma de posesión de Trump asistieran cientos de miles de invitados con entrada y que participaran aproximadamente 25.000 agentes del orden y militares.

Hasta el viernes por la mañana, más de 30 millas de cercas —más de las que se han erigido jamás para un evento de este tipo— todavía se estaban instalando y estaban destinadas a filtrar a las multitudes a través de los controles de seguridad en previsión de la ahora cancelada toma de posesión al aire libre de Trump y el desfile por la Avenida Pensilvania desde el Capitolio hasta la Casa Blanca.

Las autoridades están preocupadas por que las bajas temperaturas puedan suponer un riesgo para la salud de los asistentes e invitados, una preocupación que Trump expresó el viernes.

“No quiero ver a gente lastimada o herida de ningún modo. Son condiciones peligrosas para las decenas de miles de agentes de la ley, personal de emergencias, perros policíacos e incluso caballos, y cientos de miles de simpatizantes que estarán afuera durante muchas horas el día 20 (en cualquier caso, si deciden venir, ¡vístanse bien!)”, publicó Trump.

El último presidente que prestó juramento en un espacio cerrado fue Reagan en 1985, cuando las temperaturas diurnas descendieron a 7 grados con una sensación térmica de -25 grados. Reagan prestó juramento en el interior de la rotonda del Capitolio. Su desfile inaugural fue cancelado.

Según el Centro Miller de la Universidad de Virginia, se cree que el presidente William Henry Harrison se resfrió durante su ceremonia inaugural de 1841, durante la cual pronunció un discurso de dos horas y no llevaba abrigo ni sombrero. Más tarde contrajo neumonía y murió un mes después de su investidura.

Este año, se espera que la temperatura el día de la toma de posesión al mediodía —cuando el presidente electo prestará juramento— sea de alrededor de 20 grados, alrededor de 20 grados por debajo de lo normal, probablemente la más fría desde la segunda toma de posesión de Reagan.

El lunes es probable que haya vientos de 10 a 20 mph con ráfagas de hasta 30 mph. Estos vientos harán que las condiciones se sientan gélidas. Es probable que la sensación térmica ronde los 10 grados durante las horas del día y que baje a un solo dígito después del anochecer.

Es posible que haya una mezcla de lluvia y nieve el domingo antes del evento principal, pero hasta ahora el lunes parece que estará frío y ventoso, pero seco.

Betsy Klein, Mary Gilbert y Taylor Ward de CNN contribuyeron a este informe.

Esta historia ha sido actualizada con desarrollos adicionales.