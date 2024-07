Internacional Socialista condena expulsión de embajadores de Venezuela: Piden “transparencia” en el recuento de votos

La Internacional Socialista condenó tajantemente la expulsión de Venezuela de embajadores de diversos países, entre ellos Chile, que defendieron la necesidad de un proceso “justo y democrático” tras las presidenciales del domingo.

La Internacional Socialista es la organización mundial de partidos socialdemocrátas, socialistas y laboristas. Actualmente, agrupa a 132 partidos políticos y organizaciones de todos los continentes, según detallan en su sitio web.

En un comunicado, la organización que lidera el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, pidió “transparencia en el proceso de recuento” de votos y una “verificación exhaustiva de los resultados para asegurar que reflejan fielmente la voluntad del pueblo venezolano”.

“Esta verificación debe incluir el recuento completo de todas las actas que deben ser proporcionadas sin más demora por el Consejo Nacional Electoral de Venezuela. Es imperativo evitar cualquier forma de violencia. Instamos a las fuerzas de seguridad a asegurar el pleno respeto a los derechos humanos, incluido el derecho a la reunión pacífica”, añadieron.

Finalmente, en la misiva condenan “enérgicamente” la expulsión de los embajadores de Chile, Uruguay, República Dominicana, Costa Rica, Perú, Panamá y Argentina, quienes “mencionaron la necesidad de un proceso justo y democrático. Estas acciones socavan los esfuerzos diplomáticos y la observación internacional, factores cruciales para la transparencia y legitimidad del proceso electoral”.

Comunicado de la Internacional Socialista sobre las Elecciones

Presidenciales en Venezuela del 28 de julio de 2024

Statement from the Socialist International on the Presidential Elections in Venezuela on July 28, 2024

Communiqué de l’Internationale Socialiste sur les élections… pic.twitter.com/Jid9EckQY7

