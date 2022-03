Este lunes, los países que componen la Unión Europea (UE) decidieron comenzar el proceso para que Ucrania, Moldavia y Georgia se puedan convertir, en un futuro, en estados miembros.

El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, señaló a través de sus redes sociales que, en el caso de Ucrania, la solicitud para ingresar al bloque se discutirá en los “próximos días”.

“La Unión Europea está firmemente del lado de Ucrania en los esfuerzos por aliviar el sufrimiento humanitario que ha infligido la agresión de Rusia y por garantizar la seguridad nuclear”, sostuvo.

La presidencia francesa de la UE informó que los Veintisiete pidieron a la Comisión que dé el primer paso, el cual consiste en la elaboración de un informe para decidir si los países conceden a Ucrania, Moldavia y Georgia el estatus de país candidato.

En este informe se valorará si las naciones cumplen con ciertos criterios, tales como el respeto a los valores fundamentales de la Unión, la existencia de instituciones estables que garanticen la democracia y una economía de mercado.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, escribió en su cuenta de Twitter que mantuvo “conversaciones periódicas con el presidente Michel. Discutimos la amenaza a las instalaciones nucleares, el bombardeo de infraestructura crítica y civil. Tenemos que parar esto. Planteé la cuestión de la pertenencia de Ucrania a la UE. El pueblo de Ucrania se lo merece. Detengan a Rusia”.

