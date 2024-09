CNN verifica: Hubo más asesinatos en Springfield bajo el Gobierno de Trump que bajo el de Biden-Harris

Durante una entrevista en CNN, JD Vance afirmó que los asesinatos en la ciudad aumentaron un 81% desde 2021 por la comunidad extranjera, un dato que fue desmentido por el fiscal del condado, quien aclaró que no ha habido asesinatos relacionados con la comunidad haitiana.

(CNN) – Ante intensas críticas por promover afirmaciones falsas de que los inmigrantes haitianos en Springfield, Ohio, están secuestrando y comiéndose las mascotas de otros residentes, el senador J.D. Vance ha intentado cambiar el enfoque culpando a la vicepresidenta Kamala Harris y la afluencia de haitianos durante su vicepresidencia por una variedad de problemas sociales más amplios en la ciudad.

Algunos de esos problemas han sido en gran parte reconocidos, como la presión que enfrenta el sistema de salud local. Pero Vance, el candidato republicano a la vicepresidencia, añadió una afirmación sorprendente en una entrevista televisiva con CNN el domingo: que Harris y el influjo de inmigrantes han causado un gran aumento en los asesinatos.

“Estoy hablando con mis electores y estoy escuchando cosas terribles sobre lo que está pasando en Springfield, y las políticas de fronteras abiertas de Kamala Harris han causado estos problemas”, dijo Vance. Momentos después, añadió: “Los asesinatos han aumentado un 81% debido a lo que Kamala Harris ha permitido que ocurra en esta pequeña comunidad”.

Investigamos esta afirmación y encontramos que es un buen ejemplo de cómo se pueden seleccionar y enmarcar las estadísticas de manera engañosa para alimentar narrativas infundadas.

“Durante el tiempo que he estado en la oficina del fiscal, que son 21 años ahora, no hemos tenido ningún asesinato que involucre a la comunidad haitiana, ni como víctimas ni como perpetradores de esos asesinatos”, dijo Daniel Driscoll, el principal fiscal republicano en el condado Clark, en el cual Springfield es la ciudad más grande, en una entrevista el viernes.

Vance estaba citando datos reales, pero no mencionó cuáles son las cifras subyacentes.

El portavoz William Martin dijo que Vance estaba hablando de cifras oficiales de Ohio que muestran que Springfield tuvo cinco asesinatos en 2021 y nueve asesinatos en 2023.

Ese aumento de cuatro asesinatos es, de hecho, un aumento del 80%. Sin embargo, un aumento de cinco asesinatos en un año a nueve asesinatos dos años después no prueba la afirmación de Vance de que Harris y los inmigrantes han causado un aumento de asesinatos, ni siquiera que haya un aumento actual de asesinatos.

En comunidades pequeñas, dijo Driscoll, “si tuvieras un asesinato un año y dos asesinatos el año siguiente, de repente tienes un aumento del 100% en la tasa, pero eso no es una diferencia apreciable en el número de asesinatos que tienes”. Dijo que lo que él observa son “tendencias” y “no hemos visto ninguna tendencia que muestre que la cantidad de asesinatos esté aumentando en el condado Clark.”

Aquí hay cinco problemas significativos con la narrativa de Vance:

1) Springfield tuvo más asesinatos totales bajo el Gobierno de Donald Trump que bajo el de Biden-Harris.

Vance dijo que los asesinatos en Springfield se han disparado “debido a” las políticas de Harris. Pero una mirada rápida a los números de asesinatos en Springfield durante los últimos tres mandatos presidenciales, que están fácilmente disponibles en línea del FBI y el estado de Ohio, cuestiona inmediatamente su afirmación.

Segundo mandato del presidente Barack Obama: 30 asesinatos. Seis en 2013; siete en 2014; 12 en 2015; cinco en 2016.

Mandato de Trump: 33 asesinatos. Nueve en 2017 (asumió el cargo de Obama el 20 de enero de ese año); 13 en 2018; tres en 2019; ocho en 2020.

Mandato del presidente Joe Biden durante 3,5 años: 22 asesinatos. Cinco en 2021 (asumió el cargo de Trump el 20 de enero de ese año); seis en 2022; nueve en 2023; dos en la primera mitad de 2024.

Incluso si no se toman en cuenta los datos de la mitad del año de 2024 y solo comparas los tres años completos del Gobierno de Biden-Harris con los primeros tres años o los últimos tres años bajo el Gobierno de Trump, todavía ha habido menos asesinatos bajo el de Biden-Harris.

2) Los asesinatos en Springfield disminuyeron significativamente en la primera mitad de 2024.

Vance no mencionó que los mismos datos oficiales de Ohio que citó para 2021 a 2023 muestran que Springfield tuvo solo dos asesinatos de enero a junio de 2024, el período más reciente para el cual están disponibles los datos oficiales.

El experto en datos de crímenes Jeff Asher, cofundador de la firma AH Datalytics, dijo a CNN que su propio seguimiento muestra que Springfield todavía tenía dos asesinatos hasta julio, una disminución del 60%, dijo Asher, de cinco asesinatos hasta el mismo punto del año pasado.

Es posible que el resto de 2024 sea peor. Pero también es posible que el número total de 2024 termine siendo menor que el de 2021 o solo ligeramente superior al de 2021, haciendo que el aumento del 80% de Vance quede obsoleto. Al menos, el número de principios de 2024 debería advertir contra tratar el número de 2023 como evidencia de una tendencia ascendente continua.

3) No hay evidencia de que los inmigrantes hayan causado siquiera el aumento de 2021 a 2023.

Como hemos señalado repetidamente en verificaciones de hechos sobre crímenes, identificar razones específicas para los aumentos o disminuciones en ciudades particulares en un año dado es notoriamente difícil. Y nadie ha demostrado que los inmigrantes haitianos en particular o los inmigrantes en general fueran responsables de los cuatro asesinatos adicionales en 2023 en comparación con 2021. (Un caso local prominente de 2023, en el que un inmigrante haitiano cometió homicidio vehicular agravado y homicidio involuntario cuando accidentalmente chocó su minivan contra un autobús escolar y mató a un niño, no se clasifica como asesinato, y el padre del niño ha dicho explícitamente que no fue un asesinato).

Los funcionarios locales y estatales ciertamente no han atribuido el aumento de asesinatos a los inmigrantes.

Driscoll lo describió como “suerte, o la falta de ella.” Y Andy Wilson, ahora director de seguridad pública de Ohio bajo el gobernador republicano Mike DeWine y exfiscal del condado Clark antes de Driscoll, dijo a los periodistas esta semana que el principal problema de seguridad pública con respecto a los inmigrantes haitianos en el estado es la conducción segura, “no el crimen” y “no la violencia.”

4) Los números pequeños significan grandes cambios porcentuales.

No está claro que hubiera alguna razón social, política o económica particular detrás del aumento de 2021 a 2023 que citaba Vance. Cuando el número absoluto de asesinatos es tan bajo como en Springfield, un pequeño número de sucesos aleatorios, una disputa no resuelta, una bala disparada un poco a la izquierda o a la derecha, una respuesta de ambulancia inusualmente lenta o rápida, puede causar cambios porcentuales impresionantes en las cifras anuales.

Driscoll dijo que ha visto personas que reciben disparos en la cabeza y sobreviven y personas que reciben disparos en el brazo y mueren. “La diferencia entre una víctima de disparo y una víctima de asesinato a veces es de milímetros”, dijo.

Los números de asesinatos en Springfield han caído dentro de un rango estrecho, de un mínimo de tres asesinatos a un máximo de 13 asesinatos, durante una década completa, y el máximo de 13 y el mínimo de tres se establecieron bajo Trump en años consecutivos, 2018 y 2019. No tendría sentido culpar a Trump por el máximo (que fue un aumento del 44% respecto al año anterior) o darle crédito por el mínimo (que fue una disminución del 77% respecto al año anterior), ya que estos números fluctúan por razones que incluso la Policía local ha dicho que son difíciles de precisar.

“Dado que los asesinatos son raros, hay una gran variación de un año a otro que se explica mejor como aleatoria, especialmente cuando el total de asesinatos es pequeño”, dijo Asher en un correo electrónico. “Hay mucha variación aleatoria en si una víctima de disparo muere, y a veces verás un aumento de disparos pero una disminución de muertes en un año con lo contrario ocurriendo el año siguiente”

5) Comparar 2023 con 2020, de la era Trump, mostraría un aumento mucho menor que el mencionado por Vance.

Vance reforzó su caso contra Harris eligiendo comparar 2023, cuando hubo nueve asesinatos en Springfield, con 2021, cuando hubo cinco asesinatos allí. Pero dado que más de 11 meses de 2021 cayeron bajo la administración Biden-Harris, sería más lógico comparar 2023 con 2020, el último año calendario completo bajo Trump, si al menos estás intentando evaluar el impacto de las políticas de Biden-Harris.

Hacer esa comparación de 2023 a 2020 daría un aumento del 13%, de ocho asesinatos en 2020 a nueve asesinatos en 2023. Nuevamente, eso probablemente sea solo una variación aleatoria, pero no es el 80%.