“He decidido salir de Venezuela”: La carta de Edmundo González luego de llegar como refugiado a España

El líder opositor a Nicolás Maduro aseguró que "solo la democracia y a realización de la voluntad popular puede ser el camino para nuestro futuro como país y en ello seguiré comprometido".

Durante las últimas horas se confirmó el viaje del líder opositor de Nicolás Maduro en Venezuela, Edmundo González a España, luego que la justicia venezolana ordenara su prisión.

Tras el exilio forzado del ex candidato presidencial, González ocupó sus redes sociales para publicar una carta desde el país europeo.

La carta de Edmundo González desde España

En el documento, el líder opositor señala que “he decidido salir de Venezuela y trasladarme a España a cuyo gobierno agradezco profundamente que me haya acogido y me dé protección en estos momentos, igualmente agradezco a la Embajada de los Países Bajos en Venezuela“.

“Tal decision la he tomado pensando en Venezuela y en que nuestro destino como país no puede no debe ser el de un conflicto de dolor y sufrimiento. Lo he hecho pensando en mi familia y en todas las familias venezolanas en este momento de tanta presión y angustia. Lo he hecho para que cambien las cosas y construyamos una etapa nueva para Venezuela”, añadió.

Además, González aseguró que “soy incompatible con el resentimiento. Solo la política del diálogo puede hacernos reencontrarnos como compatriotas. Solo la democracia y la realización de la voluntad popular puede ser el camino para nuestro futuro como país y en ello seguiré comprometido“.

“Quiero expresar mi gratitud infinita a quienes me han apoyado en Venezuela y en el mundo y especialmente a mi familia. Quiero reivindicar el trabajo y el esfuerzo de María Corina Machado quien lideró este proceso electoral y de la Plataforma Unitaria por su trabajo y empeño”, sentenció.