El grupo de K-pop Seventeen se convierte en el primer embajador para la juventud de la Unesco: “No están solos”

(EFE) – El grupo de K-pop Seventeen es, desde este miércoles, el primer embajador de la Unesco para la juventud, un título que los trece miembros de la banda dijeron que asumen como un “gran honor” para apoyar a los jóvenes de todo el mundo.

“Más allá del K-pop, Seventeen ha sido un vector de expresión para gente de todo tipo“, dijo la directora general de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Audrey Azoulay, en la ceremonia de entrega a los intérpretes del diploma acreditativo.

“Estoy orgullosa y feliz de que sus voces lleven nuestro mensaje por todo el mundo“, añadió.

