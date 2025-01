Germán Garmendia relata cómo se salvó de atentado en Estados Unidos: “Estuvimos a 15 minutos”

Al menos 15 personas murieron y decenas quedaron heridas luego de que un conductor embistiera con su camioneta a una multitud en Nueva Orleans.

El youtuber chileno Germán Garmendia relató cómo se salvó del ataque en Nueva Orleans, Estados Unidos, que dejó un saldo de al menos 15 personas muertas y decenas heridas.

Todo ocurrió a primera hora del día de Año Nuevo, cuando un conductor embistió con su camioneta a una multitud. El hecho fue catalogado por el FBI como un “ataque terrorista”.

El FBI identificó al sospechoso como un hombre de Texas de 42 años y veterano del Ejército. El sujeto, que murió en un tiroteo con agentes, tenía una bandera de ISIS en el auto al momento del ataque.

“Estuvimos a 15 minutos”

Los seguidores y seguidoras de Garmendia sabían que él estaba celebrando en esa área, por lo que tras horas de consultas por su estado de salud, el youtuber salió a explicar lo sucedido en redes sociales.

“En este momento nos encontramos en Nueva Orleans y ayer a las 03:15 de la mañana, en una calle popular donde se celebró el Año Nuevo, ocurrió un ataque donde varias personas fallecieron”, partió señalando.

En esta línea, agregó que empezaron temprano preparándose para la celebración. “En esa calle hay un montón de lugares para pasarla bien, pero la celebración es en la calle. Es la zona donde más se junta gente”.

“En esa calle, una persona con un vehículo, no me sé todos los detalles, por el medio de esa calle comenzó a manejar con la intención de atacar a muchas personas. Lamentablemente, creo que varias personas fallecieron, muchas más están hospitalizadas”, agregó.

Contó que esto pasó a las 3:15 de la mañana y que ellos tuvieron “la suerte” de que “a las 3 de la mañana, me acuerdo porque vi la hora y dijimos ‘ya está bueno’. Nos dimos la vuelta y caminamos, nos dio un poco de sueño, celebramos el Año Nuevo y a las 3 decidimos regresarnos por suerte”.

“Lo que se siente raro es que yo me acuerdo de que a las 2:55, los amigos con los que estábamos nos dijeron ‘ya estamos cansados, vamos a ir a descansar, si ustedes se quieren quedar, quédense’. Lenay me miró a mí y yo quedé como ‘mm’, no estoy tan cansado, pero miré la hora y nos regresamos. Básicamente, estuvimos a 15 minutos de quedar atrapados en el ataque”, cerró en un video.