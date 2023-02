(CNN) – En una muestra de apoyo a los niños y niñas afectados por el terremoto en Turquía, los aficionados al fútbol lanzaron animales de peluche al campo durante un partido entre el Beşiktaş y el Antalyaspor este domingo.

El partido se detuvo en el minuto cuatro y 17 segundos para coincidir con la hora en que se produjo el terremoto en el sureste de Turquía: las 4:17 de la madrugada, hora local, del 6 de febrero.

Los aficionados llenaron el estadio de osos de peluche y otros juguetes de todos los colores y tamaños durante el partido en el Vodafone Park.

El Beşiktaş los enviará a los niños afectados por el terremoto, que mató a unas 50 mil personas en Turquía y Siria.

Los jugadores se apresuraron a recoger los peluches mientras en la pantalla del marcador parpadeaban los números de matrícula de las once provincias turcas afectadas por el terremoto.

Fans at a match between Turkish soccer clubs Besiktas and Antalyaspor showered the field with thousands of teddy bears and stuffed toys as gifts for the children affected by the earthquake in Turkey and Syria https://t.co/vTalot5Zdn pic.twitter.com/Z82Aj2ycgB

— Reuters (@Reuters) February 27, 2023