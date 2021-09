(CNN en Español) – La Fiscalía de Nicaragua informó que acusó formalmente al líder estudiantil opositor Lesther Alemán, de conspiración contra la integridad nacional.

Alemán, es el líder de la Alianza Universitaria Nicaragüense (AUN), y está detenido desde el 5 de julio e investigado por la policía —sin mostrar pruebas— por sospechas de ser “cabecilla de tomas y destrucción” de la Universidad Politécnica y la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua.

Las autoridades aseguraron que “cometió delitos de robo con intimidación (asaltos), secuestros, lesiones graves, violaciones, extorsiones” durante el que el Gobierno califica de fallido intento de golpe de Estado en 2018. Además se les señala de supuestas acciones contra la soberanía nacional.

Alemán adquirió notoriedad en el primer diálogo nacional por la crisis sociopolítica, cuando le pidió la renuncia al presidente Daniel Ortega.

Poco antes de ser arrestado, grabó un video que fue divulgado por la Alianza Universitaria Nicaragüense y en el que dijo estar preparado para la muerte o la cárcel y negó las acusaciones.

“En lo que sí insisto, no soy traidor a la patria, nunca he hecho nada en contra de los nicaragüenses. Tampoco soy culpable de un delito que se me impute, no he recurrido a ninguna estrategia se violencia, tampoco he actuado fuera del marco legal, hasta donde la Constitución me lo permite, por ello estoy limpio, me tendrían de adorno en el escenario de la cárcel”, afirmó Alemán.

Durante la última semana, el Ministerio Público ha informado de la acusación formal “por conspiración para cometer menoscabo de la integridad nacional” contra al menos una docena de opositores de los 35 detenidos desde el 28 de mayo a la fecha.

De acuerdo con el Centro Nicaragüense de DD.HH, se trata de una estrategia para anular a la oposición por las elecciones del 7 de noviembre.