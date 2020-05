Las autoridades de salud del estado de Washington advirtieron a los residentes sobre el peligro de asistir a las denominadas “fiestas de coronavirus” tras haber recibido denuncias de que asistentes sanos estaban interactuando con personas infectadas por el virus.

El Departamento de Salud tuiteó el miércoles que “esto es peligroso y pone a la gente en riesgo de hospitalización o incluso la muerte”.

Las autoridades piensan que los individuos que participan de estas fiestas buscan acelerar el proceso de contagio para generar una supuesta inmunidad, algo que la ciencia no ha comprobado que ocurra.

“No se conoce si la gente que se recupera de COVID-19 tiene protección a largo tiempo. Hay mucho que no sabemos sobre este virus”, advirtió el secretario de Salud de Washington, John Wiesman.

“Este tipo de comportamiento innecesario puede crear un aumento evitable en los casos y ralentizar aún más la capacidad de nuestro estado para reabrirse gradualmente”, advirtió Wiesman.

We've been getting reports of “coronavirus parties” where uninfected people are mingling with #COVID19 positive individuals intentionally to try to contract the virus. Bad idea! This is dangerous and puts people at risk for hospitalization or even death. https://t.co/3hZYF7KjQN

— WA Dept. of Health (@WADeptHealth) May 7, 2020