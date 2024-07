Expulsan de la Eurocámara a diputada ultraderechista que gritaba con un bozal puesto: También mostró una imagen de cristo

(EFE) – La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, expulsó este jueves del hemiciclo de la institución a una eurodiputada ultraderechista rumana que interrumpió la sesión a voces desde su escaño con un bozal puesto, una imagen religiosa y una gran bolsa de basura mientras acusaba a la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, de “matar a gente”.

La eurodiputada Diana Șoșoacă, conocida antivacunas del partido rumano AUR, ya se había puesto el bozal y proferido gritos desde su escaño en varias ocasiones antes de que Metsola, que le advirtió de que era la tercera vez que trastocaba el desarrollo normal de la sesión, le instara a abandonar el pleno.

“Mataste a gente y yo tengo el derecho a hablar“, gritó la eurodiputada, que se resistió durante unos minutos a casi una decena de ujieres que trataban de escoltarla fuera del hemiciclo.

Romanian member of the European Parliament, Diana Șoșoacă was thrown out of the plenary hall because she pleaded for freedom of expression and faith in God!

After leaving the hall she said:

"This is the house of Satan, here in Brussels."

— Daily Romania (@daily_romania) July 18, 2024