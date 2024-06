“Estamos jodidos”: Los demócratas se desesperan por el desempeño del debate de Biden

Varios militantes demócratas han cuestionado si Biden es el candidato para derrotar a Trump. Y la pregunta que se avecinaba cuando el debate llegaba a su fin era casi existencial: ¿Debería alguien más encabezar la candidatura demócrata?

(CNN) – Los demócratas están desesperados por el desempeño del presidente Joe Biden en el Debate Presidencial de CNN, un desempeño tan vacilante que algunos incluso plantearon en privado preguntas sobre si debería seguir siendo el candidato del partido.

Biden apareció en el escenario con una voz ronca debido a una gripe y una mirada fija y boquiabierta. En algunos puntos tuvo dificultades para terminar sus ideas y cedió terreno en cuestiones como el aborto, en las que los demócratas tienen ventaja.

Apenas bastaron unos minutos para que los demócratas se dieran cuenta de lo mal que se estaba poniendo la situación.

¿Qué dicen los Demócratas sobre el desempeño de Biden en el debate?

“Biden se ve y suena terrible. Es incoherente”, dijo un demócrata que pasó un tiempo trabajando en la administración Biden. “Es horrible”, manifestó otro agente demócrata. Y un demócrata que trabajó en campañas a lo largo de toda la circunscripción dijo simplemente: “Estamos jodidos”.

La pregunta que se avecinaba cuando el debate llegaba a su fin era casi existencial: ¿Debería alguien más encabezar la candidatura demócrata?

“Es difícil argumentar que Biden debería ser nuestro candidato”, expresó un agente que ha trabajado en campañas en todos los niveles durante más de una década.

Este debate fue histórico por muchas razones, pero no menos importante porque se lleva a cabo antes de que cada hombre sea nominado formalmente en sus respectivas convenciones. La Convención Nacional Demócrata se reunirá el 19 de agosto en Chicago.

Los demócratas han pasado gran parte del año pasado lamentándose por las posibilidades de Biden de vencer a Trump en una elección que muchos consideran existencial y que decidirá la supervivencia misma de la democracia estadounidense. Pero el propio Biden estaba decidido a ser el que se enfrentara a Trump, y en un momento llegó a decir directamente: “Si Trump no se presentara, no estoy seguro de que yo me presentaría”.

Ningún rival demócrata serio se presentó para competir contra Biden, y en este punto de la campaña tendría que decidir hacerse a un lado si los demócratas eligieran otro candidato. Si Biden se retirara, la nominación demócrata se decidiría en el pleno.

Los demócratas incluso estaban hablando de quién podría ser su lugar: “Si yo fuera Gavin (Newsom) o Gretchen (Whitmer), estaría haciendo llamadas esta noche”, dijo uno.

Kasie Hunt de CNN contribuyó a este informe.