(CNN) – Funcionarios estadounidenses instaron a Israel a ser más preciso y quirúrgico en sus ataques a Hamás en Gaza para limitar más víctimas civiles en el enclave. En particular, también han dicho a sus homólogos israelíes que no apoyan las operaciones en el sur de Gaza, dado que muchos civiles palestinos han tenido que huir allí desde el norte.

La recomendación de Estados Unidos

Este lunes, un funcionario estadounidense en una llamada con periodistas señaló que “no apoyamos que se desplacen hacia el sur a menos o hasta que puedan demostrar un plan que tenga en cuenta la vida civil adicional que hay ahora en el sur de Gaza y cómo van a tratar de protegerla”.

A lo largo de la guerra entre Israel y Hamás, la administración Biden se ha comunicado diariamente con sus homólogos israelíes sobre la necesidad de ser “más cautelosos, más cuidadosos, más deliberados y más precisos en sus objetivos“, dijo el funcionario. “Hemos tenido algún efecto en su forma de pensar y en su ejecución”.

Sin embargo, el funcionario admitió que murieron civiles en esas operaciones y “no es que los descartemos”, pero los líderes israelíes “han sido receptivos a algunas de nuestras orientaciones con respecto a ser más precisos e incluso ahora mientras hablan sobre ir al sur”.

El funcionario también rechazó la idea de que los israelíes tengan “intenciones genocidas“.

“Israel, a pesar de todas las bajas civiles que ha causado, no está tratando de borrar a Gaza del mapa. No están tratando de eliminar al pueblo palestino. Aquí no tienen intenciones genocidas”, añadió el funcionario de Estados Unidos.