(EFE) — Un grupo de ex demócratas y ex republicanos, entre los que figura el que fuera precandidato de los progresistas a la presidencia Andrew Yang y la ex gobernadora conservadora de Nueva Jersey Christine Todd Whitman, lanzaron un nuevo partido político que busca apelar a los moderados.

En medio de un ambiente de polarización en el país, el partido “Forward” surge de la fusión de tres grupos de demócratas, republicanos e independientes y quiere aspirar a representar los intereses de los estadounidenses que “rechazan el extremismo y la división”, indicaron medios de comunicación locales.

En un comunicado en su página web personal, Yang, quien también se postuló en el pasado para convertirse en candidato demócrata a la alcaldía de Nueva York, explicó que “Forward” se convierte en el tercer partido del país por los recursos de los que dispone.

Recordó que abandonó hace unos diez meses el Partido Demócrata con la creencia de que el país necesita una nueva formación que contribuya a reajustar la política y acabe con la polarización.

Yang indicó que el nuevo partido ya está presente en las papeletas en varios estados del país, donde se están celebrando primarias en varios territorios con vistas a las legislativas de noviembre próximo, y que su objetivo es tener presencia en quince estados hacia finales de este año y llegar a los cincuenta para 2024, cuando habrá presidenciales.

En un editorial en el periódico The Washington Post, publicado el miércoles, Yang, Whitman y el ex congresista republicano de Florida David Jolly, otro de los líderes de “Forward”, afirmaron que Estados Unidos “necesita desesperadamente un nuevo partido político, que refleje la mayoría moderada, del sentido común”.