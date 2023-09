(CNN) – El suspendido presidente del fútbol español, Luis Rubiales, admitió el viernes que cometió “algunos errores obvios”, pero dijo que los políticos y los medios lo han tratado injustamente.

“El pasado 20 de agosto cometí algunos errores evidentes, de los que me arrepiento, sinceramente, de corazón. Es verdad que por tales errores he pedido perdón”, dijo en un comunicado difundido en las redes sociales y ampliamente difundido por la prensa española.

“He aprendido que por grande que sea la alegría y profunda que sea la emoción, incluso cuando se GANA UN MUNDIAL, a los dirigentes deportivos se nos debe exigir un comportamiento ejemplar, y el mío no lo fue”, afirmó. Además, se disculpó con las jugadoras de la federación, los aficionados y cualquiera que pueda haberse sentido ofendido por sus acciones.

Sin embargo, Rubiales reiteró el consentimiento de ambas partes “en los cariñosos abrazos”, así como en los “afectuosos gestos mutuos” que tuvieron lugar en el escenario durante la entrega de medallas del Mundial, cuando le dio un beso no deseado a Jennifer Hermoso.

“Seguiré colaborando en todos los ámbitos para que se llegue hasta el final en todo esto“, afirmó Rubiales en el comunicado. “Me preocupa especialmente que, algunos de quienes deben proclamar y contribuir a garantizar la separación de poderes en nuestro país, se empeñen en tomar parte y presionar en mi contra, en lugar de dejar que la justicia actúe con todas las garantías, manteniéndose al margen”, aseguró.

A pesar de lo que llamó una “campaña fabricada” en su contra, Rubiales dijo que ha recibido un gran apoyo de la gente en las calles y en las redes sociales.

“Confío en que se hará justicia“, afirmó, y añadió “seguiré defendiéndome para demostrar la verdad”.

Rubiales añadió que también quiere mandar un mensaje “a todas las personas de bien de nuestro país y más allá de nuestras fronteras, incluidas aquellas mujeres que hayan sido agredidas realmente y que tienen todo mi apoyo y comprensión”, ya que “esto no va de géneros, va de verdad”.

“En nombre del feminismo no se debe tratar de hundir a un hombre -ni a una mujer- sin un juicio justo”, dijo Rubiales. “Siento que se me ha tratado de juzgar injustamente por medios y políticos. Esto no le debería volver a ocurrir a nadie”, añadió.

Solicitarán la suspensión temporal de Rubiales en España

El Consejo Superior de Deportes de España (CSD) solicitará al Tribunal Administrativo del Deporte que suspenda temporalmente a Luis Rubiales de sus funciones hasta que se resuelva la investigación que lo involucra, dijo el ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta.

Las faltas de Rubiales fueron calificadas de “muy graves” porque constituyen “abuso de autoridad” y han “dañado la imagen del fútbol español”, afirmó Iceta en rueda de prensa en Barcelona.

El Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) de España aceptó este viernes el expediente del Gobierno español contra el asediado presidente del fútbol Luis Rubiales, pero rechazó el argumento de que sus faltas fueron “muy graves”, lo que impidió la suspensión inmediata.

Según la ley de España, el gobierno únicamente puede suspender a Rubiales si el delito se considera “muy grave”. En caso de que se considere solo una “falta grave” solo el TAD puede suspenderlo temporalmente.