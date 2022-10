La embajadora de Chile en Reino Unido, Susana Herrera, presentó este jueves sus cartas credenciales ante el Rey Carlos III.

Al encuentro, que se realizó en el Palacio de Buckingham, asistió junto a su marido, Kassian Obkircher, y cuatro funcionarios diplomáticos de la Embajada de Chile.

La ceremonia comenzó con un carruaje que recogió a Herrera en su residencia oficial poco antes del mediodía. Ya en el Palacio de Buckingham se produjo la reunión que duró cerca de 20 minutos.

La diplomática sostuvo que “es un orgullo y un honor representar a nuestro país ante Reino Unido, un país amigo con quien compartimos una extensa agenda bilateral y hemos establecido fructíferos intercambios en materia de sustentabilidad, transición a energías renovables, igualdad de género, intercambio cultural, entre otros”.

“Chile coincide con el Reino Unido en una visión para abordar los desafíos del cambio climático, integrando a las comunidades y estableciendo lazos de cooperación en miras a la protección de los océanos, la biodiversidad y el desarrollo social (…). El rey fue muy cercano y cariñoso conmigo y nuestra delegación, y mostró gran conocimiento de los vínculos con Chile”, agregó.

Desde la embajada señalaron que esta presentación de cartas credenciales marca un “hito histórico” por tratarse de la primera embajadora mujer de Chile en Reino Unido, y por ser la primera vez que la representante de Chile presenta sus credenciales ante el Rey Carlos III.

Ambassador Herrera and her husband were received by HM King Charles III at Buckingham Palace where she presented her letters of credentials.

📸: @RoyalFamily pic.twitter.com/apk9HzLyXH

— Chile en UK (@Chile_in_the_UK) October 27, 2022