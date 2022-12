(CNN) – Una encuesta en Twitter creada por Elon Musk en la que se le preguntaba si debería “dimitir como jefe de Twitter” terminó la madrugada de este lunes con la mayoría de los encuestados votando afirmativamente.

Musk había dicho que acataría los resultados de la encuesta no científica, que comenzó el domingo por la noche y concluyó con un 57,5% de votos a favor y un 42,5% en contra.

Se emitieron más de 17 millones de votos en el referéndum informal sobre su caótico liderazgo de Twitter, que ha estado marcado por despidos masivos, la replatforming de cuentas suspendidas que habían violado las reglas de Twitter, la suspensión de periodistas que lo cubren y cambios de política de latigazo realizados y revertidos en tiempo real.

Should I step down as head of Twitter? I will abide by the results of this poll.

— Elon Musk (@elonmusk) December 18, 2022