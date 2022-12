(CNN) – El impredecible nuevo jefe de Twitter podría estar fuera después de menos de dos meses en el trabajo, si los resultados de una encuesta de Twitter van en su contra.

Elon Musk tuiteó una encuesta este domingo por la noche pidiendo a la gente que votara si debería dejar el cargo de CEO de Twitter. Musk dijo que aceptaría el resultado de la encuesta.

Should I step down as head of Twitter? I will abide by the results of this poll.

— Elon Musk (@elonmusk) December 18, 2022