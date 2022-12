(CNN) – Este jueves, el Twitter de Elon Musk suspendió sin ninguna explicación las cuentas de varios periodistas que cubren la tecnología.

Los perfiles pertenecientes a Donie O’Sullivan de CNN, Ryan Mac de The New York Times y Drew Harwell de The Washington Post, así como de otros periodistas de tecnología, se suspendieron abruptamente.

“Elon dice que es un defensor de la libertad de expresión y le impide a los periodistas ejercer la libertad de expresión. Creo que eso pone en duda su compromiso”, dijo Harwell a CNN.

Lee también: Guía para principiantes de Mastodon, la alternativa de Twitter que está de moda

También se suspendió la cuenta del periodista independiente progresista Aaron Rupar. Rupar le dijo a CNN que no ha recibido ninguna comunicación de Twitter sobre la suspensión. “Nada”, sostuvo en una llamada telefónica.

Las suspensiones ocurren después de que Twitter cerrara este jueves una cuenta perteneciente a Mastodon, un competidor emergente.

Más temprano este jueves, Twitter publicó que la gente podía seguir a @ElonJet, la cuenta que rastrea el avión privado de Musk en su plataforma, luego de que el multimillonario prohibiera a @ElonJet en la red social este miércoles.