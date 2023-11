(CNN) — Juan dice que su historia en Nueva York comienza con un atentado en Venezuela.

Prefiere no dar su apellido por razones de seguridad. Según explicó a CNN, decidió emprender su viaje hacia Estados Unidos luego de que el Tren de Aragua extorsionara a su papá, que era comerciante en el país, e intentaran presionarlo amenazando a sus hijos. Además, el exesposo de la pareja de Juan pertenece a esta sanguinaria banda criminal que funcionaba desde la prisión de Tocorón, en Venezuela, y que logró extenderse siguiendo la ruta de la migración venezolana por el continente americano.

El joven de 28 años narra cómo en medio de esta conflictiva situación le hicieron un atentado, y aunque no da detalles del mismo, dice que fue suficiente para hacerle tomar distancia de este grupo cuya marca de fábrica es la extrema violencia en sus crímenes y la exposición en redes sociales para infundir temor. Juan es parte de los cientos de miles de venezolanos que intentan cruzar la frontera desde México, para escapar de la agitación política de su país, la corrupción y el colapso económico que se ha convertido en una crisis humanitaria.

“Aquí me siento más seguro… aquí se les hace un poquito más difícil entrar, creo yo“, decía Juan en julio en una entrevista con CNN en Nueva York.

Sin embargo, un mes después, Jason Owens, jefe de la Patrulla Fronteriza de EE.UU., publicó un mensaje en la red social X, en el que anunciaba oficialmente por primera vez que algún integrante del Tren de Aragua había intentado entrar al país.

Over the weekend, USBP arrested 7 hardened criminals trying to enter the U.S.

1) w/ homicide conviction

2) w/ Assault Against Person & Hit & Run

3) Registered Sex Offender

4) El Sal Gang Member

5) Tren de Aragua Gang Member

6) Guatemalan w/ Warrant

7) Weapons Trafficker in Peru pic.twitter.com/ajLa03xBmt

— Chief Jason Owens (@USBPChief) August 28, 2023