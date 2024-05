Vodanovic arremete contra anuncio de condonación del CAE: “Es un ofertón que solo se hace con motivaciones electorales”

La semana pasada, el Gobierno ratificó que antes de septiembre presentará un proyecto para condonar el Crédito con Aval de Estado. El anuncio ha generado controversia en el mundo político, incluso desde el mismo oficialismo: la timonel PS sostuvo que no posible realizar la acción y señaló que “populismo es prometer cosas en las que no están los recursos suficientes”.

La senadora y presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, arremetió contra el anuncio que hizo el Gobierno respecto a la presentación de un proyecto para conseguir la condonación del Crédito con Aval del Estado (CAE).

La semana pasada, el ministro Mario Marcel (Hacienda) y otros titulares del Ejecutivo, ratificaron que el Ejecutivo ingresará antes de septiembre la iniciativa en el Congreso, para así dar cumplimiento a una de las promesas de campaña del presidente Gabriel Boric.

El anuncio fue valorado en Apruebo Dignidad, sin embargo, en otros sectores del oficialismo y en la mayoría de la oposición causó controversia, e incluso rechazo.

“Esto del ofertón de la condonación del CAE no es posible”

Ayer, en entrevista con Televisión Nacional de Chile (TVN), la senadora Vodanovic manifestó que, como grupo, entienden que hay un problema social al respecto, no obstante, “hay que ser justos con quienes pagan las deudas, porque si no, es un incentivo a no cumplir las obligaciones”.

En ese sentido, advirtió que en la discusión de la Ley de Presupuesto de 2024, “se comprometió un nuevo sistema de financiamiento de la educación pública, y me parece que en ese contexto tal vez puedan venir unas normas que hagan un poco de justicia con los deudores y con quienes pagan sus deudas”.

Luego, la timonel socialista arremetió contra el anuncio: “Esto del ofertón de la condonación del CAE no es posible y creo que solo se hace por motivaciones electorales”. Incluso señaló que “populismo es prometer cosas en las que no están los recursos suficientes”.

Para la legisladora, la noticia se trata de “afirmar un cierto sector que era su bandera de lucha”, indicando que previo a la Cuenta Pública “parece que siempre empieza, un mes antes, un pauteo soterrado, pero a veces bastante evidente, al presidente de la República sobre lo que debiese decir”. En estas declaraciones señalaba a Apruebo Dignidad, el otro sector con el que Socialismo Democrático comparte alianza de Gobierno.

“Si el proyecto se va a ingresar en septiembre, hay que esperar hasta esa fecha”, para avanzar en la tramitación de la condonación. No obstante, Vodanovic dijo que hubo un demasiado adelanto al respecto.

“Esperamos que haya un diálogo prelegislativo que haga viable este nuevo sistema de financiamiento (…), pero fortaleciendo la educación, los recursos que vamos a disponer para que la educación mejore, y quienes estén más afectados por esta deuda, ver alguna posibilidad de solución, a mí me parece que es justo”, sentenció.