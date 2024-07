El duro ataque de J.D. Vance contra Kamala Harris: “Durante casi cuatro años mintió sobre la capacidad mental de Biden”

Continúan las repercusiones tras el anuncio del Presidente Joe Biden de bajarse de la carrera por la presidencia de Estados Unidos contra Donald Trump.

El actual mandatario reveló su decisión este domingo mediante un comunicado publicado en sus redes sociales: “Aunque mi intención ha sido buscar la reelección, creo que lo mejor para mi partido y para el país es que me retire“.

Fue el propio Biden el que además manifestó su respaldo a Kamala Harris como candidata presidencial. Por su parte, Harris agradeció el respaldo y aseguró que “mi intención es ganar esta nominación“.

Pero las reacciones también vinieron desde la vereda de Donald Trump. Su candidato a vicepresidente, J.D. Vance comentó la situación a través de su cuenta de X -antes conocida como Twitter- y realizó duras críticas hacia Harris.

“Joe Biden ha sido el peor presidente en mi vida y Kamala Harris ha estado justo a su lado en cada paso del camino. Durante los últimos cuatro años, ella ha respaldado las políticas de frontera abierta y de estafas verdes de Biden que han aumentado el costo de la vivienda y los comestibles”, aseguró el abanderado republicano, refiriéndose a las políticas migratorias y medioambientales.

Del mismo modo, sostuvo que “ella es responsable de todos estos fracasos, y durante casi cuatro años mintió sobre la capacidad mental de Biden, cargando a la nación con un presidente que no puede hacer el trabajo”.

“El presidente Trump y yo estamos listos para salvar a América, sea quien sea el candidato demócrata. Que venga lo que sea”, concluyó.

— JD Vance (@JDVance1) July 21, 2024