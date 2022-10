(CNN) – Oklahoma ha ejecutado por inyección letal a Benjamin Cole, quien fue sentenciado a muerte por el asesinato en 2002 de su hija de 9 meses, Brianna Victoria Cole. La ejecución del preso ocurrió a pesar de las objeciones de los abogados defensores que argumentaron que el hombre de 57 años sufría de esquizofrenia y estaba severamente enfermo mentalmente.

El caso puso de relieve un tema de larga data en el debate sobre la pena capital: cómo debería aplicarse la pena de muerte a quienes padecen enfermedades mentales. Mientras tanto, los familiares de la niña asesinado denunciaron el lapso de dos décadas entre la muerte de Brianna y la ejecución de Cole.

Donna Daniel, la tía de Brianna, agradeció al estado por ejecutar la sentencia y hacer justicia a su difunta sobrina, a quien describió como una bebé rubia de ojos azules. “Ella tuvo una muerte horrible”, manifesdtó Daniel a los periodistas, y agregó: “Y se sale con la suya fácilmente y recibe una pequeña inyección en el brazo y se duerme en su muerte. No le dio a Brianna la oportunidad de crecer, ni siquiera de tener su primera Navidad, de conocer a su familia”.

Cuando se le preguntó qué harían ahora los familiares que presenciaron la ejecución, Bryan Young, el tío de Brianna, dijo: “Volver a la normalidad”. “Tan normal como puede ser”, agregó Daniel, quien también dijo a los periodistas: “No deberíamos tener que esperar 20 años para que un bebé de 9 meses tenga justicia”.

El abogado de Cole lo llamó una “persona con una enfermedad mental grave cuya esquizofrenia y daño cerebral lo llevaron a asesinar a su hija”,según un comunicado. En el momento de su muerte, Cole se había “caído en un mundo de engaño y oscuridad”, dijo el abogado, Tom Hird, y “a menudo no podía interactuar con mis colegas y conmigo de manera significativa”.

“Ben carecía de una comprensión racional de por qué Oklahoma le quitó la vida hoy”, dijo Hird. “A medida que Oklahoma continúa con su implacable marcha para ejecutar a un hombre traumatizado y enfermo mental tras otro, debemos hacer una pausa para preguntarnos si esto es realmente lo que somos y lo que queremos ser”.

Cole es el segundo recluso del corredor de la muerte condenado a muerte en la serie de más de dos docenas de ejecuciones que el estado de Oklahoma tiene la intención de llevar a cabo hasta 2024, una serie que los críticos han condenado en medio de la historia estatal de inyecciones letales fallidas.

El procedimiento para Cole el jueves fue “tranquilo y sin complicaciones”, dijo Farris a los periodistas. Sus últimas palabras fueron una corriente de conciencia incoherente, a menudo sin sentido, que a veces se refería al “Señor” y “Jesús” y, a veces, era demasiado silenciosa para descifrarlas. Cole oró por el estado de Oklahoma y Estados Unidos, y también dijo: “Perdono a todos los que he hecho mal”, recordó Sean Murphy de Associated Press. Tanto Murphy como Nolan Clay del periódico The Oklahoman, cada uno de los cuales indicó que ha presenciado múltiples ejecuciones, describieron la ejecución de Cole como similar a otras que habían visto.

Los abogados de Cole insistieron en que no debería ser ejecutado porque su condición mental, magnificada por su exposición cuando era niño a las drogas y el alcohol, problemas de abuso de sustancias y abuso físico y sexual, se había deteriorado tanto que no estaba capacitado para ser ejecutado, según una petición de clemencia.

En un fallo de 1986, la Corte Suprema de EE.UU. declaró inconstitucional la ejecución de personas con enfermedades mentales graves, y el juez Thurgood Marshall escribió: “No es menos abominable hoy que lo ha sido durante siglos exigir como penitencia la vida de alguien cuya la enfermedad mental le impide comprender las razones de la pena o sus implicaciones”. Y en Oklahoma, la ley estatal establece que es ilegal ejecutar a alguien que se encuentre loco.

Cole, a quien le diagnosticaron esquizofrenia y tenía una lesión cerebral asociada con la enfermedad de Parkinson, vivía en un estado mayormente “catatónico”, casi sin hablar con nadie, incluidos sus propios abogados, según su petición de clemencia. Después de años de aislamiento casi total en la Penitenciaría del Estado de Oklahoma, usaba una silla de ruedas y vivía en lo que un psicólogo clínico describió en la solicitud de clemencia como su propio “universo mental”, sin comprender los procedimientos legales que rodeaban su ejecución inminente.

“Benjamin Cole está incapacitado por su enfermedad mental hasta el punto de ser esencialmente no funcional”, dijo Hird en un comunicado después de que un juez de Oklahoma dictaminara este mes que Cole estaba en condiciones de ser ejecutado. “Sus propios abogados no han podido tener una interacción significativa con él durante años, y el personal que interactúa con él todos los días en la prisión confirma que no puede comunicarse ni cuidar su higiene más básica. Simplemente, no tiene una comprensión racional de por qué Oklahoma busca ejecutarlo”.

El fiscal general de Oklahoma, John O’Connor, elogió el voto de septiembre de la junta de libertad condicional para negar el indulto en un comunicado, señaló que la condena y la sentencia de Cole se habían confirmado en la apelación y rechazó las preguntas sobre su enfermedad mental. “Aunque sus abogados afirman que Cole tiene una enfermedad mental al punto de la catatonia, el hecho es que Cole cooperó plenamente con una evaluación mental en julio de este año”, dijo el fiscal general el 27 de septiembre. “El evaluador, que no fue contratado por Cole o el Estado, encontró a Cole apto para ser ejecutado y que ‘Cole actualmente no muestra signos evidentes sustanciales de enfermedad mental, discapacidad intelectual y/o discapacidad neurocognitiva.

El asesinato de Brianna Cole

Cole fue declarado culpable del brutal asesinato de Brianna en diciembre de 2002, según la oficina del fiscal general, cuando sus gritos lo interrumpieron mientras jugaba un videojuego. Cole agarró los tobillos de su hija mientras ella estaba boca abajo y los obligó a subir a su cabeza, rompiéndole la columna vertebral y causando que se desangrara hasta morir. Tras matar a su hija, Cole fue a jugar un videojuego.

Cole admitió en una confesión grabada que causó las heridas fatales de su hija, según su petición de clemencia, y le dijo a la policía que “lamentaría sus acciones por el resto de su vida”. Antes de su juicio, los fiscales le ofrecieron un acuerdo de culpabilidad que habría resultado en cadena perpetua sin libertad condicional. Pero Cole, cuyo estado mental ya se estaba deteriorando, se negó a aceptarlo, un “acto total de irracionalidad contra el interés propio”, decía su petición.

Cole quería que el caso fuera a juicio porque, les dijo a sus abogados, era “la voluntad de Dios” y “su historia… transformaría el condado de Rogers, y permitiría que Dios tocara los corazones y permitiría que Benjamin se alejara de todo como un hombre libre”. Cole aún no había sido diagnosticado con esquizofrenia, pero sus abogados litigantes llamaron dos veces para evaluaciones de competencia, argumentando que sus delirios religiosos lo volvían irracional y, como resultado, no entendía los procedimientos legales. Aún así, fue declarado competente para ser juzgado.

Los abogados de Cole sostuvieron recientemente que sus abogados en el juicio, junto con el juez y el sheriff, reconocieron la prevalencia de su enfermedad mental cuando el hombre se sentó en el juicio “sin mover un músculo durante horas y horas con una Biblia abierta frente a él sobre la mesa”, según la petición. Cole no testificó y fue condenado a muerte.

Las luchas de Cole con su salud mental se remontan a su primera infancia, creciendo en un depósito de chatarra rodeado de abuso de drogas y alcohol desenfrenado, decía su petición. Animado por los adultos en su vida, Cole comenzó a beber cuando era un niño pequeño, dijo, y uno de los hermanos de Cole testificó que se drogarían inhalando gasolina cuando Cole cumplió 10 años. Cole también soportó años de abuso verbal, físico y sexual, afirma la petición.