(CNN) – Un grupo de luchadores universitarios de Wyoming se enfrentó a su rival más duro durante el fin de semana. Kendell Cummings y Brady Lowry -compañeros de equipo de lucha en el Northwest College de Powell, Wyoming- fueron mutilados por un oso pardo mientras buscaban cornamentas.

Los jóvenes fueron dados de alta de un hospital de Billings, Montana, esta semana convencidos de que “alguien ahí fuera está cuidando de mí y de Kendell”, dijo Lowry a KSL, filial de CNN. Lowry fue el primero al que atacó el oso pardo, comentóa CNN.

Mientras regresaba a su coche junto a Cummings, Lowry dijo que notó las marcas de los osos en el suelo. Justo cuando empezaba a señalárselas a su amigo, “empezó a oír golpes que venían del árbol“.

Lowry dijo que solo tuvo tiempo de gritar “¡Oso! Oso!”, antes de que el oso pardo le abordara, haciéndole caer a un metro y medio de un pequeño saliente. “Empezó a mordisquearme. Me agarró el brazo izquierdo, me sacudió y me rompió el brazo izquierdo”, contó.

Cummings trató de llamar la atención del oso gritando y lanzándole cosas y cuando eso no funcionó “saltó hacia abajo y agarró al oso… y lo arrancó de mí”. Cummings dijo a KSL que el oso “me abordó, me mordió un poco“.

El oso se alejó y Cummings gritó por Lowry, según KSL. Pero antes de que escuchara una respuesta, el oso volvió para el segundo asalto, esta vez mordiendo a Cummings en la cabeza y la mejilla. Lowry dijo que corrió hacia la montaña para llamar al 911, y después de llegar a los servicios de emergencia miró hacia abajo y vio a August Harrison y Orrin Jackson, otros dos compañeros de equipo de los que él y Cummings se habían separado durante la caminata.

Los tres conectaron entre sí y Harrison siguió subiendo la montaña para encontrar a Cummings. Harrison dijo que encontró a Cummings “cojeando montaña abajo, empapado de sangre“. “Cummings me preguntó cómo estaba y yo le dije: ‘Tienes un aspecto estupendo, tenemos que irnos'”.

El grupo se turnó para llevar a Cummings —que sufrió las peores heridas— de vuelta al inicio del sendero. Dijeron que caminaron alrededor de un kilómetro y medio antes de ser recogidos por los agricultores y, finalmente, por los servicios de emergencia.

Se espera que Lowry y Cummings se recuperen por completo, una realidad que Lowry atribuye al vínculo entre sus compañeros de equipo. “Nos convertimos en los mejores amigos yendo al infierno y volviendo el uno al otro. Ver a alguien sudar y sangrar… el entrenador nos enseña eso. No vas a dejar a un hermano atrás”, dijo.

Según el Departamento de Caza y Pesca de Wyoming (WGFD, por sus siglas en inglés), hubo una “abundancia de actividad de osos en elevaciones bajas” en todo el bosque nacional.

“En las proximidades donde se produjo el ataque, los informes de los propietarios de tierras y los cazadores indican que puede haber entre seis y diez osos diferentes moviéndose entre los campos agrícolas y las laderas de baja elevación“, sostuvo Dan Smith, supervisor de vida silvestre de la región de Cody, en un comunicado de prensa.

Smith dijo que el WGFD trabajará con el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de EE.UU. para supervisar la actividad de los osos en la zona para “tomar decisiones de gestión en el mejor interés de la seguridad pública.”